AB Komiseri Bulc: Kıbrıs’ın endişeleri giderilmedikçe AB Türkiye’yle havacılık anlaşması imzalamayacak.Türkiye Kıbrıs’ın karasularına saygı göstermelidir

Avrupa Komisyonu Ulaşım Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ın görüşlerini dikkate aldığını ve Kıbrıs’ın endişeleri giderilmedikçe Türkiye’yle havacılık konusunda bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

Rum Meclisi Dışişleri ve Ulaştırma Komitelerinin ortak toplantısında bir konuşma yapan Bulc, “Kıbrıs’ın tüm endişeleri giderilmeden bu müzakerelerin başarıyla tamamlanmayacağı ve ileriye götürülemeyeceği çok açıktır ve her zaman masadadır. Bu endişeler giderilene ve çözülene kadar anlaşma imzalamayacağız” dedi.

Velette Bulc, bu anlaşmanın Türkiye için önemli olduğunu, ülkeye %60- %70 turist artışı demek olduğunu, Türkiye’nin hava ulaşımı ağında merkezi bir rol üstlenmek için Körfez ve Asya ülkeleriyle rekabet halinde bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın görüşlerinin müzakere ekibinde temsil edildiğini ve herhangi bir hataya sebep olmamak için terminolojiye dikkat edildiğini belirten Bulc, Türkiye’nin Kıbrıslı yetkililerle hava trafiğinde işbirliği yapmama konusuyla ilgili olarak bunun bir güvenlik konusu ve Türkiye’yle görüşülmekte olan bir konu olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte AB’nin Türkiye’yle Türk-AB ilişkilerini canlı tutmak için olumlu bir gündem üzerinde yoğunlaşması gerektiğini, bunun Kıbrıs’a da faydası olacağını kaydeden Komiser, AB’nin bu önemli konuda, ayrıca Kıbrıs’ı etkileyen denizcilik konularında şeffaf ve açık bir yol izlemesi gerektiğini söyledi; Türkiye’nin AB’ne aday bir ülke olduğunu, AB üyesi tüm ülkelere eşit ve ayırım yapmadan muamele etmesi gerektiğine işaret etti.

Göreviyle ilgili konularla ilgili olarak şimdi dijitalleşme, dekarbonizasyon, küresel anlamda uygulanabilecek çözümler, insanların yararına olacak politikalar ve yenilik üzerinde yatırımlar üzerinde yoğunlaşıldığını duyuran Bulc, Kıbrıs’ın, Avrupa’da ve küresel denizcilikteki önemli rolünden dolayı Komisyon’a bu hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak için önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti.

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Komiser Bulc: Türkiye Kıbrıs’ın karasularına saygı göstermelidir

Avrupa Birliği’nin Ulaşımdan Sorumlu Komiseri Bayan Violeta Bulc, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen karasularına ve Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) egemen haklarına saygı göstermesi gerektiği hakkında kesin bir mesaj verdi.

Bayan Komiser, Kıbrıs denizciliğinin Avrupa Birliği’ne bu alanda olumlu katkısına atıfta bulunarak Kıbrıs’ın bu alandaki deneyimini Komisyon için değerli olarak niteledi.

“AB üye ülkelere karşı eşit ve ayrımcı olmayan bir davranış sergilemesi Avrupa Birliği ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerinde önemli bir ilkedir” şeklinde konuşan Komiser, “Türkiye’ye, defalarca, Kıbrıs’ın egemen karasularına ve Kıbrıs’ın MEB’indeki egemen haklarına saygı duymasının önemini tekrarladık” dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında hava taşımacılığı ile ilgili geliştirilmiş anlaşma hakkında Kıbrıs Haber Ajansı’nın ilgili sorusuna Slovenyalı Komiser, konu üzerindeki istişarelere devam edildiğini; ancak hava taşımacılığıyla ilgili nihai bir anlaşmanın Kıbrıs’a bağlı olduğunu ve belli konuların çözümlenmesinin şart olduğu yanıtını verdi.

Komiser, Türkiye’ye ait olan bir uçağın Türk hava sahasından Lefkoşa hava sahasına geçmesi sırasında Türk hava trafik kontrolörleri ve Kıbrıslı Rum hava trafik kontrolörleri arasında temas kurulmaması nedeniyle uçuş güvenliğinde yaratılan sorunlara değindi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Avrupalı Komiser, “Kıbrıs ile ilgili sorunlar her hangi bir anlaşmanın imzalanmasından önce çözümlenmesi gerekir” dedi.

Başka bir soruyu yanıtlayan Komiser, Kıbrıs’ın Avrupa denizcilik çıkarlarını uluslararası denizcilik dünyasında teşvik etme konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kıbrıs’ın denizcilik alanındaki deneyim zenginliğini, Komisyon’un kendi mevcut yasalarının geliştirilmesi, değiştirilmesi ve modernleştirilmesi ve aynı zamanda yeni politikaların belirlenmesi için “önemli bir alet” olarak niteleyen Komiser, daha güvenilir ve geliştirilen denizcilik için Kıbrıs’ın destek ve yakın işbirliğinin önemine işaret etti.