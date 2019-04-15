AB Komiseri Avramopoulos; Avrupa’nın geleceği ilke ve değerlerin uygulanmasına bağlıdır

Avrupa Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Avrupa’nın geleceğinin Avrupa Birliği’nin inşa edildiği ilk ve değerlerin anlaşmasına ve sürekli uygulanmasına bağlı olduğunu, göç krizinin henüz bitmediğini belirtti.

Kıbrıs Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Göç ve Güvenlik: Avrupa için Sıkıntılar’ konulu vatandaşlarla diyalogta konuşan Avramopoulos, sınır kontrollerini artırma çerçevesinde EUROPOL personelinin Larnaka Uluslararası Havaalanı’nda bulunacağını bildirdi.

Dimitris Avramopoulos, Kıbrıs’ın göç akışını kontrol için daha fazla mali yardıma ihtiyacı varsa bunu alacağını söyledi.

Avrupa Komiseri, göç ve güvenliğin dünya genelinde en tepede iki konu olduğuna, 75 milyon göçmen (refugees) ve 260 milyon göçmenin (migrant) hareket halinde olduğuna dikkati çekti.

“Avrupa’nın geleceği bu iki büyük sorunun nasıl gelişeceğine bağlıdır” diyen Avramopoulos, Avrupa’da popülistlerin bu iki konuyu kendi yararlarına kullanarak Avrupa Birliği’nin (AB) temellerine zarar verme fırsatını kullandıklarını, temel ilkeler ve değerlerin dayanışma ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Avramopoulos birliğin krizle baş etmeye hazır olmadığına işaret etti; “Gelişler düştüğü ve baş edilebilir olduğu için şu anda bir krizde değiliz” şeklinde konuştu.

Milliyetçiliğin ve popülistliğin tehlikeli bir karışım olduğunu vurgulayan Komiser, bunların yeni çatışmalara neden olacağını, Güneydoğu Avrupa bölgesinde, özellikle Balkanlarda siyasi bir durum olacağını söyledi.

“Ukrayna büyük baskı altındadır” diyen Avramopoulos, orada bir durum olması halinde Polonya, Macaristan ve diğer komşu ülkelerin Avrupa’nın dayanışmasına ihtiyacı olacağını, bunu o hükümetlerin akılda tutması gerektiğini kaydetti.

Komiser, Avrupa vatandaşlarına, gelecek Avrupa seçimlerinde AB’ne, ilke ve değerlerine inanan, siyasi partilere oy vermeleri çağrısında da bulundu.

Terörizmle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını korumak gerektiğine dikkati çeken Avramopoulos, en kısa zamanda EUROPOL personelinin Larnaka havaalanında bulunacağını bildirdi.