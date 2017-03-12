AB…Kıbrıs’ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde aylık ve yıllık bazda% 0,5 ve % 2,8 arttı

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yapılan tahmine göre, Kıbrıs’ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın son çeyreğinde %0,5 arttı, 2015’in aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında %2,8 arttı.

Bu arada aynı endeks, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi’nde (EA19) %0,4, AB28’de de %0,5 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2016’nın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte sırasıyla %1,8 ve %1,9 GSYH Avro Bölgesi’nde %1,7, AB28’de %1,9’a çıktı.

Tüm yıl içinde (2016) GSYH Avro bölgesi’nde %1,7 ve AB28 içerisinde %1,9 olarak gerçekleşti. Bu oranlar 2015’te %2,0 ve %2,2 idi.

Üye ülkeler arasında bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın dördüncü çeyreğinde GSYH verileri olan ülkelerin oranı Estonya (%1,9), Polonya (%1,7) ve Litvanya (%1,4) en yüksek büyümeyi, Yunanistan (%-1,2) ile en olumsuz büyümeyi kaydetti, Finlandiya’nın oranı aynı kaldı.