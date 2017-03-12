AB…Kıbrıs’ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde aylık ve yıllık bazda% 0,5 ve % 2,8 arttı Reviewed by Momizat on . Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yapılan tahmine göre, Kıbrıs'ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığın Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yapılan tahmine göre, Kıbrıs'ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığın Rating: 0
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AB…Kıbrıs’ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde aylık ve yıllık bazda% 0,5 ve % 2,8 arttı

Haber Tarihi:: 12 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yapılan tahmine göre, Kıbrıs’ta mevsimsellikten arındırılmış GSYİH, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın son çeyreğinde %0,5 arttı, 2015’in aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında %2,8 arttı.

Bu arada aynı endeks, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi’nde (EA19) %0,4, AB28’de de %0,5 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2016’nın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekte sırasıyla %1,8 ve %1,9 GSYH Avro Bölgesi’nde %1,7, AB28’de %1,9’a çıktı.

Tüm yıl içinde (2016) GSYH Avro bölgesi’nde %1,7 ve AB28 içerisinde %1,9 olarak gerçekleşti. Bu oranlar 2015’te %2,0 ve %2,2 idi.

Üye ülkeler arasında bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 2016’nın dördüncü çeyreğinde GSYH verileri olan ülkelerin oranı Estonya (%1,9), Polonya (%1,7) ve Litvanya (%1,4) en yüksek büyümeyi, Yunanistan (%-1,2) ile en olumsuz büyümeyi kaydetti, Finlandiya’nın oranı aynı kaldı.

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