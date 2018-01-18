AB işi bilgi işidir…Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibide ABHaber’in dediğine geldi.Ama iş işten çoktan geçti

Türkiye AB ilişkileri tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor.AK Parti hükümeti AB sürecini işin içinden çıkılamaz duruma getirmiş durumda.AB üyesi olursunuz veya olmazsınız ancak AB ile ilişkilerinizi iyi tutmak zorundasınız.Ona rest buna rest sürekli kavga,muhataplarınıza ayar verme, hakaretler vs…. AB ile işler bugüne kadar bu şekilde götürülmeye çalışıldı.

Diplomasi hesap kitap işidir.Hamaset ve sahte kahramanlıkları kaldırmaz.Alfabesidir bu diplomasinin.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’yla ilişkileri geliştirmek bu çerçevede AB sürecini yeniden canlandırmak istiyor.Bu seneler öncesi yapılmalıydı.Ama iş işten çoktan geçti.AB süreci zehirlendi.O kadar vahim hatalar yapıldı ki anlatsak bitmez.Türkiye’nin AB ile ilişkilerini 17-25 Aralık’a kadar bir şekilde FETÖ yürütüyordu.Bu tarihten sonra FETÖ terörist oldu.Ne desek boş…

Tarih 11 Eylül 2014 eski AB Bakanı Volkan Bozkır’ın göreve başlaması sonrası bakın ne demişiz.Arşivler yalan söylemez.

www.abhaber.com/abhaber-analiz-jean-claude-junckerjohannes-hahn-ve-coken-turkiye-ab-iliskileri/

Şimdi Çavuşoğlu ekibi en son 2014 yılında söylediklerimizi yapmaya çalışıyor.

Sayın Çavuşoğlu iş işten geçti.Şimdi yeri gelmişken bir soru soralım.AB politikasının tüm boyutuna hakim sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AB Bakanı Çelik’in yanında kadro varmı? Daha açık bir ifadeyle strateji belirleyebilecek AB ile bire bir müzakere edebilecek ekip veya kişiler var mı? Biz söylersek pek şık olmaz.Cevabını size bırakıyoruz.Sonuç ne derseniz deyin FİYASKO.AB Türkiye vize serbestisi müzakereleri yapılırken bir Avrupa Komisyonu’un tansiyonunu en iyi tutan İtalyan bir gazeteci Erdoğan’ın vize müzakerelerinin içeriğini bildiğini sanmadığını söylemişti.Bizde ona Erdoğan’ın yanında AB’yi bilen birisi var mı sorusunu yönelitmiş ve cevabını da vermiştik.Cevabı yine söylemeyelim ayıp olur….

Yine soralım AK Parti’de Türkiye’nin AB sürecini bilen bir milletvekili var mı? Bu sorunun cevabı da bugün içinde yaşadığımız gelişmelerde saklı. Türkiye AB sürecinde geldiğimiz nokta bize her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor.Hayal aleminde yaşıyorlar nokta.

Gelişmeleri önceden tahmin etmek ve ona göre politika oluşturmak

1990 yılların sonuydu. Barselona’da AB Akdeniz toplantısına davetliydik. Toplantıda AB Bürokratları sivil toplum örgütü yetkilileri ve gazeteciler vardı.Katılımcılar AB Akdeniz Birliği konusunda görüşlerini ortaya koydu.Sıra bize geldiğinde.AB biran önce Akdeniz’in güneyindeki ülkeleri ‘Gümrük Birliği’ne dahil etmeli.Bu ülkelerin istikrarına AB katkı sağlamalı.Bu ülkelerle Gümrük Birliği tesis edilirse Avrupa’nın istikrarı ve güvenliğine çok önemli katkı sağlanır demiştik.

Birden herkes gülmeye başladı.Gülenler hep bir ağızdan bu ülkelerde demokrasi,insan hakları sorunları…vs dem vurdular.İşte AB’nin içinde bulunduğu durumu anlatacak en canlı örnek.

Evet sevgili ABHaber okurları Magrep ülkeleri Tunus, Libya’nın haline bakın kaçak göç yolu terörün arka bahçesi vs. Her gün dünya medyasında sosyal medyada Akdeniz’den Avrupa’ya gitmek için yola çıkıp hayatını kaybedenlerin fotoğrafları anıları var.Köle pazarlarıyla ilgili haberler var.Bu gelişmelerin AB’nin dünyadaki imajına olumlu katkı sağladığını söyleyebilirmiyiz.O gün bize gülenler ne düşünüyordur acaba?

AB Türkiye’yi dışlayarak kendisine ihanet etti

Sene 1997 Aralık ayı Lüksemburg’da AB liderler zirvesi yapılıyor.Zirve sonrası Türkiye AB adaylığına kabul edilmemiş,diğer Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri AB adayı ilan edilmişti.Toplantı sonrası AB Dönem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker ve dışişleri bakanı Jacques Poos zirve sonuçlarıyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.Toplantı sırasında hem Juncker’e hemde Poos’a,’’Nasıl oluyorda daha düne kadar komünist sistemle yönetilen ülkeler bir günde Avrupa kritelerini karşılıyor.Türkiye karşılayamıyor? Türkiye’yi AB adayı ilan etmeyip dışlayarak AB’ye ihanet ettiniz demiştik.Basın toplantısında tansiyon birden yükselmişti.Bu tartışmamız televizyonlardan canlı olarak verilmişti.

Evet sevgili ABHaber okurları AB tarihini yazacak tarihçiler hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye’nin AB dışında bırakılmasının AB’ye yapılan ihanet olduğunu bir şekilde tarihe not düşeceklerdir. Sadece önümüzdeki 30 yılda Asya’da sadece Çin ve Hindistan’ın dünya ekonomisinden alacakları paya bakmanız yeterli.Tabi Asya derken Güney Kore,Japonya ve diğer Asya ülkelerini saymadık.Avrupa bunlarla nasıl rekabet edecek.Avrupa’yı tel örgü ve duvarların arkasına hapsederek ilerleyemezsiniz.Zamanın İtalya Başbakanı Prodi,bize AB’yi şöyle tarif etmişti:’’Bisikletin pedalına basmak zorundasınız.Durursanız düşersiniz.’’

Birkaç sene önce bizce AB’nin en önemli ve başarılı bürokratı Jacques Delors’a Brüksel’de AB Türkiye’yi dışlayarak ne kazandı demiştik?

Delors,diplomatik üslüpla ihanet kelimesini şöyle ifade etmişti:’’Türkiye konusunda AB büyük bir hata yaptı.Türkiye’ye başından karşı çıkmakla yanlış yapıldı.AB içinde fay hattı oluştu.Buna gerek yoktu’.Arşivler ortada.

www.aksam.com.tr/dunya/turkiyeyi-disarida-birakmak-abye-ne-kazandirdi–153385h/haber-153385

Türkiye’nin AB ‘den dışlanması AB’ye ihanettir gerisi ise teferruattır.Şunuda söylemeden geçmeyelim.Hangi görüşten olursanız olun.AB müktesebatı insanlığın bugüne kadar bulduğu çok önemli bir projedir.

‘AK Parti’nin AB politikası duvara toslamış durumda

AK Parti hükümeti sürecinde AB Türkiye ilişkilerinde büyük hatalar yapıldı.Ama en önemli hata bürokrasinin ve siyasetin içinin boşaltılması oldu.Liyakat ve tecrübe yok edildi. Eğer bir devletin bürokrasisi ve siyaseti (Belli kriter ve kurallar ) gerekli donanıma sahip değilse bir şekilde duvara toslarsınız.Bundan kaçış ve kurtuluş yok.Şu anda Türkiye’nin AB politikası tam anlamıyla duvara toslamış durumda.

Türkiye’de atamaların temel kriteri yandaş olma olarak belirlenmiş durumda.Liyakat, eğitim, tecrübe AKP döneminde hiçbir anlam ifade etmedi .

Artık akşamdan yatıp sabah büyükelçi olunuyor.Atamalarda bir kriter,sorunlara çözüm diye bir şey yok. AB sürecinde yapılan tek şey bol bol laf özel uçaklarla gidip yenilip içilip Türkiye’nin görüşünün AB tarafına anlatılması.

Bilmediğiniz şeyi nesini anlatacaksınız.İşte vize müzakerelerinde olduğu gibi önünüze anlaşmayı koyalar imzalar gelirsiniz o kadar.Sonrada AB sözünü tutmadı diye çıkırşınız.Kıbrıs politikalarında da vahim hatalar yapıldı.Fazla söze gerek yok.Sonuçlar itibariyle konuşalım.

İngiliz Avrupa Parlamentosu üyelerinin çok güzel değerlendirmeleri var. Türkiye hiç bir zaman ilerleyemez, beş adım ileri gider 20 adım geri gelir.Çünkü siyasi ve bürokratik (diplomatik) alt yapısı yok. Bunun hemen sağlamasını yapalım.İngiltere Başbakanı May veya Almanya başbakanı Merkel bürokraside,veya milletvekili,belediye başkanları seçimi…vs Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi yapabilirmi?.Canı isteyen istediği mevkiye gelebilir mi? Hayatta olmaz.

Bu ülkelerde akşamdan yatıp sabah büyükelçi olunur mu? Bunların hiç biri söz konusu bile olmaz. Bu ülkelerde bir disiplin belirli kurallar vardır. Benim adım May veya Merkel diye bir şey yapamazsınız.Yaptırmazlar.Yapmaya kalkarsanız sistem sizi otomatik olarak devre dışı bırakır.İngiltere-Almanya’da devletin aklı belirli kuralları vardır.Öyle her önüne gelen istediği mevkiye gelemez.Büyük devlet boşuna olunmuyor.

AB’deki siyasiler sorunlara çözüm üretmekte başarısız

AB’de siyasiler sadece bugün ve yarını düşünerek hareket ediyor.Tek dertleri seçim kazanmak.Bu arada karşılaştıkları günlük sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.Ekonomik huzursuzluğun adresi aşırı sağ.Merkezdeki politikacılar sorunlara çözüm üretemeyince halk aşırı uçlara kayıyor

Onların onlarca yıl öncesini düşünmek ve bu çerçevede politika oluşturmak gibi dertleri yok.Global sorunlara günlük politikalarla çözüm bulmak imkansız.Ne oluyor merkez partiler çözüm üretemeyince halk aşırı sağ veya sol partilere kayıyor.Avrupa’daki karar alıcıların aşırı sağın AB’ye çok büyük zarar vereceğini anlaması gerekiyor.

Daha fazla bilgi için:

www.abhaber.com/abhaber-analiz-ab-liderler-zirvesi-sonuclari-ve-turkiye-ab-vize-gorusmelerinde-yasanan-hayal-kirikliklari/

www.abhaber.com/abhaber-analiz-abye-vize-serbestisinde-gelinen-nokta-hakliyken-santajci-duruma-dusmek/

www.abhaber.com/abhaber-analizvolkan-bozkirin-vize-cikisi-ve-turkiye-ab-iliskilerinin-icine-dustugu-acikli-durum/

www.abhaber.com/abhaber-analiz-abde-vize-serbestisinde-neler-oluyor-abde-oyun-nasil-oynandigini-anlamamakta-israr-etmek/