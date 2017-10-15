AB: İran nükleer anlaşmasını sonlandırmak tek bir ülkeye bağlı değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin İran nükleer anlaşmasına ilişkin kararına yaptığı yorumda, anlaşmanın ‘ikili anlaşma’ olmadığını vurgulayarak, “İran anlaşmasını sonlandırmak tek bir ülkeye bağlı değil” dedi.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın sadece bir ülke tarafından sonlandıramayacağını söyledi.

Mogherini, İran anlaşmasını korumak için kolektif bir çaba sarfedilmesi gerektiğini belirterek, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini vurguladı. “Uluslararası toplum olarak başarılı olan bir anlaşmayı iptal edemeyiz” diyen Mogherini, Trump’ın konuşmasının hemen ardından ADB Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefonda konuyu ele aldıklarını söyledi.

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