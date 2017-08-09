AB ile kriz kapıda… Erasmus da tehlikede!

Önceki gün Avrupa Birliği Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger, AB’nin Türkiye’ye ödemeyi planladığı yardımın ödenme ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı. Ankara’dan üst düzey diplomatlar konuyu değerlendirerek birçok kilit programın zarar göreceğini öngördü.

Avrupa Birliği ile son dönemde sarsıntılı bir süreçten geçen Türkiye’ye karşı yeni bir açıklama gelmişti.

Öttinger’in bahsettiği 2020’ye kadar AB üyeliğine hazırlık yardımı yaklaşık olarak 4.3 milyar dolarken Habertürk gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde AB’nin katılım öncesi aday ülkelere yapılan mali yardımların (IPA) kesilmesinin kriz çıkaracağını yazdı.

Öttinger, Alman Bild gazetesine konuşarak, “Bu fonlar, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeleri desteklemek için veriliyor. Örneğin hakimlerin, savcıların ve gazetecilerin eğitimi gibi. Türkiye’deki siyasi durum göz önüne alındığında bu projelerin desteklenmesini hayal edemiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişme hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey diplomatik kaynaklar, IPA fonunun kesilmesinin, Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye kararlarından biri olduğunu, kararın Avrupa Komisyonu’nda alınabileceğini belirtti.

Kaynaklar, “Eğer komisyon bu süreci işletirse, IPA fonları kesilebilir. Ama Ankara bunu, süreci koparmak için atılmış bir adım olarak görür ve kendi planını devreye sokar. Bu yönde alınacak bir karar tamamen siyasi olur. ‘Türkiye’yi AB’de istemiyoruz’ demek olur” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, bu fonla yürütülen projelerin aksamasının hem Türkiye’yi hem de AB’yi olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, “Böyle bir durumda örneğin Erasmus programı olmayacak, bu çok sayıda Türk vatandaşını olumsuz etkileyecek. Diğer taraftan AB firmaları ve iş gücü Türkiye ile iş yapma kabiliyetini yitirecek. Ne olursa olsun, AB’nin sahada kendisini somut olarak gösterdiği alandan çekmesi en çok yine kendisine zarar verir. Biz bu projeleri maddi imkânlarımızla da gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

IPA FONLARININ KESİLMESİ DURUMUNDA BUNDAN ETKİLENECEK PROGRAMLAR VE ALT PROJELER ARASINDA ŞUNLAR BULUNUYOR:

– Erasmus: Bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılmasının yanı sıra eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesi programı.

– Ufuk 2020: Tüm alanlardaki Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği AB programı.

– COSME: İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği programı.

– Fiscalis 2020: Vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin AB müktesebatı ile uyumunun yakalanması projesi.

– İstihdam ve Sosyal Yenilik: Sürdürülebilir istihdam, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi projesi.

– Sivil Koruma Mekanizması: İnsan ve doğa kaynaklı felaketlerde işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesini amaçlayan bir proje.

– Gümrükler 2020: Gümrüklerin iyileştirilmesi için geliştirilmiş bir program.

Türkiye’ye sağlanacak fonlar “Demokrasi ve Yönetişim”, “Adalet, İçişleri ve Temel Haklar”, “Ulaştırma”, “Çevre ve İklim”, “Enerji”, “Rekabetçilik ve Yenilik”, “İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği” alanındaki projelerde kullanılıyor. Aday ülkeler arasında en çok fonu Türkiye alıyor.

Sözcü