AB ile Afganistan’dan geri kabul anlaşması

AB ile Afganistan arasında mali yardım ve geri kabul anlaşmasına varıldı. AB’de başvurusu reddedilen Afganların toplu halde sınır dışı edilmeleri öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Afganistan arasında imzalanan işbirliği anlaşması, AB ülkelerine sığınıp da iltica başvurusu ret edilmiş olan Afganların ülkelerine gönderilmelerini düzenliyor ve AB tarafından Afganistan’a yapılacak yardımların koşullarını belirliyor. Afganistan hükümeti illegal göçle mücadelede AB ile işbirliği yapmayı ve AB ülkelerinden sınır dışı edilen Afgan mültecileri ülkeye almayı kabul ediyor.

AB ülkelerinde iltica başvurusu ret edilen 80 bin Afgan yaşıyor. Her iki Afgan’dan birinin iltica başvurusu kabul edilmiyor. Ekim ayında Almanya Kabil yönetimiyle ikili geri kabul anlaşması imzalamıştı. İllegal mültecileri geri alması karşılığında 2020’ye kadar Afganistan’a AB tarafından yılda 1,2 milyar Euro mali yardım yapılacak.

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve mülteci koordinatörü Peter Altmaier Afganistan’a iade edilen mülteci sayısının rekor düzeye çıkmasını beklediklerini söyledi. 2016 yılında 80 bin Afgan’ın sınır dışı edilerek ülkesine iade edildiğini söyleyen Altmaier, sınır dışı etmede suç işleyenlerle ‘Almanya için tehlike oluşturanlara’ öncelik verildiğini belirtti. Başbakanlık müsteşarı 2016 yılında yapılan 700 bin iltica başvurusundan 300 bininin ret edildiğini ve ‘hukuk devletinin inandırıcılığına gölge düşmemesi için başvurusu ret edilenlerin en kısa zamanda ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini’ söyledi. Peter Altmaier Afganları sınır dışı etme işlemlerini durduran Schleswig-Holstein eyalet hükümetini eleştirdi ve federal eyaletlerin Tunus, Cezayir ve Fas’ın güvenli ülkeler sınıfına dahil edilmesine onay vermelerini istedi. Almanya’da iltica başvurusunda bulunan ya da ülkeye kaçak giren yabancıların sayısında önemli azalma oldu.

‘Afganistan güvenli ülke değil’

İllegal Afganların sınır dışı edilmesiyle ilgili karar sert eleştirilere hedef oluyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Sosyal Demokrat ve Yeşiller partilerinden oluşan koalisyon hükümeti toplu sınır dışı etmelere katılmayacağını duyururken, Federal Hükümet’in insan hakları koordinatörü Bärbel Kofler uygulamanın durdurulmasını talep etti. Kofler Afganistan’ın tümüyle güvenli ülke sayılamayacağını ve yıllardır Almanya’da yaşayan ve toplumla kaynaşmış olan insanların çevrelerinden koparılmasının doğru olmayacağını söyledi. Sosyal Demokrat Parti’nin koalisyon ortağı olduğu beş eyalette de toplu sınır dışı etmelere olumlu bakılmadığı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Afganistan’da tehlikenin arttığını ve 2016 yılında saldırılarda yaralanan ya da ölen sivil sayısının 11 bin 418’e çıktığını rapor etmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı, ekim ayında Afganistan ile geri kabul anlaşmasına varıldıktan sonra eyalet hükümetlerine geri gönderme işlemlerini geciktirilmeden başlatılmasını istemiş ve aralık ayında toplu sınır dışı uygulaması yürürlüğe girmişti.

Dw-Dpa