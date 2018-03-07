AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’ (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on Mar 07 . Avrupa Komisyonu, geçen hafta Türkiye’de tutuklanan iki Yunan askerinin davasında hızlı ve olumlu sonuç umduğunu açıkladı. Yunan askerler Edirne’de ormanlık bir Avrupa Komisyonu, geçen hafta Türkiye’de tutuklanan iki Yunan askerinin davasında hızlı ve olumlu sonuç umduğunu açıkladı. Yunan askerler Edirne’de ormanlık bir Rating: 0