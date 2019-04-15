AB içindeki işletmelerde yüksek büyüme oranı 2017’de %6  arttı

Avrupa Birliği’nde (AB) yüksek büyüme oranı 2017’de 2016’yla karşılaştırıldığında %6 oldu. 2017’nin ilk verilerine göre AB içerisinde yüksek büyüme oranı olan işletmelerin sayısı 190.000 olarak açıklandı. 2016’da bu sayı 180.000 idi.

Bu işletmeler yaklaşık 16 milyon kişiye iş sağlarken her yıl çalışanların oranı %5 artıyor.

2016-2017 yılları arasında yüksek büyüme oranı olan işletmelerin sayısı 16 AB üyesi ülke içinde AB ortalamasının üstünde oldu. En yüksek artış %57 ile Kıbrıs’ta gerçekleşti. Slovenya %20 ile ikinci sırayı alırken Finlandiya %19, Hollanda %17, İtalya ve Litvanya %16 yükselme kaydetti.

En düşük oranlar da %18 ile Malta’da, %8 ile Slovakya’da, %3 ile Macaristan’da, %2 ile Birleşik Krallık ve Romanya’da görüldü.