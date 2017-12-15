AB içinde işletmelerin %16’sı  2016 yılında çevrimiçi satış yaptı

Avrupa Birliğinde bulunan ve en az 10 kişi çalıştıran işletmelerin %16’sı geçen yıl internet aracılığıyla sipariş alarak satış gerçekleştirdi. Satışlar hem bireysel tüketiciler hem de diğer işletmelerle ilgili olduğu belirtildi. İnternet aracılığıyla satış yapan işletmeler oranı 2010’da %12′ den 2014’te %16’ya çıktı ve hala sabit olmaya devam ediyor.

Kıbrıs’ta kurumsal web sitesi olan şirketler 2016’da %73’e ulaştı. Bu şirketlerden sadece %11’i internet aracılığıyla satışlar gerçekleştirmektedir. Şirketler bu satışlardan %91’nin yurt içinde %71’nin başka üye devletlere ve %62’sinin AB dışına gerçekleştirildiği açıklandı.

2016’da internet aracılığıyla satışlar yapan AB üyesi ülke şirketlerinin hemen hemen toplam satışların (%97’si) kendi ülkeleri içinde, yarısından azı (%44) başka üye ülkelerde ikamet eden müşterilere ve bir çeyrekten fazlası ise (%28) AB dışındaki müşterilere yapıldığı kaydedildi.

AB üyesi devletler arasında, 2016’da internet aracılığıyla satışlar İrlanda’daki şirketlerin dörtte biri (%26), İsveç (%25) ve Danimarka’da (%24) gerçekleştirilirken an az ise Hollanda’da (%22 ) gözetlendi. Ölçeğin diğer ucunda ise, internet satışları Romanya’daki şirketlerin 1-10’nu (%7), ya da daha azını, Bulgaristan ve Polonya’da (%9), İtalya ve Letonya’da (%10) ilgilendiriyordu.

AB’de internet aracılığıyla satış yapan şirketlerin hemen hemen hepsi ulusal müşterilere satış yapmaktadır, ancak yurt dışına yapılan satışlarda (sınır ötesi elektronik satışlar) üye devletler arasında büyük ve önemli farklılıklar görülmektedir. 2016 yılında internet aracılığıyla başka üye ülkelerde bulunan müşterilere satış yapan en çok şirket sayısı: Kıbrıs (%71) ve Avusturya’da (%69) kaydedilirken bunu, Lüksemburg (%61), Lituanya (%57), İtalya, Yunanistan ve Malta (%55) izledi.

Bunun tersine, internet satışları üç İskandinav ülkesinde şirketlerin üçte birini ilgilendiriyordu. Buna göre Finlandiya (%24), Danimarka (%30) ve İsveç (%33) – ve Romanya (%28). Üçüncü ülkelere ticaretle ilgili olarak internet aracılığıyla satış yapan şirketlerin sadece %50’si bu ülkelere satış gerçekleştirdi. Bunu Malta (%44), İrlanda (%41), Portekiz (%40), Yunanistan ve Avusturya (%39) izledi.

2016 yılında internet aracılığıyla sipariş alan veya satış yapan AB şirketlerinin çoğunluğu (%59) bu satışların uygulanmasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını duyurdular. Buna rağmen, yaklaşık on şirketten dördü (%38) kendilerini engelleyen faktörlerden söz ettiler. Bunlar başlıca ekonomik nedenlerden kaynaklanıyordu. Örneğin ürünlerin teslimatı ya da geri iadesinde yüksek maliyet (%27), yabancı dil bilmemek gibi teknik engeller (%13), ürün etiketlemelerine uyum sağlamak (%9) veya şikâyet ve anlaşmazlıklar konusunda hukuki çözümler (%12).