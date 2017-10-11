AB içinde 2016’da uçak yolcusu sayısında artış kaydedildi Reviewed by Momizat on . Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre Kıbrıs AB içerisinde 2016'da uçak yolcuları sayısının artışında 3. sırada yer aldı. 2016'da, 2015'le karşılaştırıl Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre Kıbrıs AB içerisinde 2016'da uçak yolcuları sayısının artışında 3. sırada yer aldı. 2016'da, 2015'le karşılaştırıl Rating: 0
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AB içinde 2016’da uçak yolcusu sayısında artış kaydedildi

Haber Tarihi:: 11 Ekim 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre Kıbrıs AB içerisinde 2016’da uçak yolcuları sayısının artışında 3. sırada yer aldı. 2016’da, 2015’le karşılaştırıldığında %5,9 artışla ve 2009’la karşılaştırıldığında %29,1 artışla 972,7 milyon kişi Avrupa Birliği içerisinde seyahat etti. Bu dönemde AB içerisinde hava ulaşımıyla seyahat edenlerin sayısı arttı.

Larnaka havaalanı, 147 havaalanı arasında, 2015’ten bu yana %24,7 artışla ve 6.628.000 yolcuyla 57. sırada yer aldı.

Eurostat’a göre en fazla artış %22,5 ile Bulgaristan’da, %20,5 ile Romanya, %18,1 ile Kıbrıs, %14,1 ile Macaristan, %13,8 ile Hırvatistan, %13,7 ile Portekiz, %13,3 ile Litvanya ve %12,5 ile Lüksemburg kaydedildi.

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