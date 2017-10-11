AB içinde 2016’da uçak yolcusu sayısında artış kaydedildi

Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre Kıbrıs AB içerisinde 2016’da uçak yolcuları sayısının artışında 3. sırada yer aldı. 2016’da, 2015’le karşılaştırıldığında %5,9 artışla ve 2009’la karşılaştırıldığında %29,1 artışla 972,7 milyon kişi Avrupa Birliği içerisinde seyahat etti. Bu dönemde AB içerisinde hava ulaşımıyla seyahat edenlerin sayısı arttı.

Larnaka havaalanı, 147 havaalanı arasında, 2015’ten bu yana %24,7 artışla ve 6.628.000 yolcuyla 57. sırada yer aldı.

Eurostat’a göre en fazla artış %22,5 ile Bulgaristan’da, %20,5 ile Romanya, %18,1 ile Kıbrıs, %14,1 ile Macaristan, %13,8 ile Hırvatistan, %13,7 ile Portekiz, %13,3 ile Litvanya ve %12,5 ile Lüksemburg kaydedildi.