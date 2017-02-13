Son gelişmelerin ardından dağılmasından endişe edilen Avrupa Birliği (AB) için, birliğin temellerinin atılmasının 60. yıl dönümünde büyük bir yürüyüş yapılacak.

AB’nin kuruluşuna giden yolu açan Roma Anlaşması’nın imzalanmasının 60. yıl dönümü öncesi, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 300 kişilik bir grup, ortak bir mektup yayımladı.

“Biz Avrupalı vatandaşlar, endişeliyiz ve korkuyoruz” diye başlayan mektupta, ekonomik ve finansal krizlerin birçok kişiyi fakirleştirdiği ifade edildi. Sosyal bütünlüğün tehlikede olduğu vurgulanan mektupta, “Birçok üye ülkede, otoriter eğilimlere, ulusalcı ve yabancı düşmanı güçlerin yükselişine şahit oluyoruz. Demokrasi ve modern Avrupa medeniyetinin temel değerleri saldırı altında. Her ne kadar barışı, demokrasiyi ve refahı temin etse de AB’nin kendisi sorgulanıyor.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa İçin Yürüyüş

25 Mart 2017’de AB ülkelerinin liderlerinin Roma’da bir araya gelerek, Roma Anlaşması’nın imzalanmasının 60. yıl dönümünü kutlayacağı hatırlatılan mektupta, “Avrupa’nın gençlerini, sivil toplumunu, işçilerin, girişimcilerini, akademisyenlerini, yerel hükümetlerin ve Avrupalı vatandaşları 25 Mart’ta Roma’da yapılacak ‘Avrupa İçin Yürüyüş’e katılmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer vereldi.

25 Mart 1957’de Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalanan Roma Antlaşması’yla, bağımsız bir uluslararası örgüt olan Avrupa Ekonomik Topluluğu oluşturuldu. Diğer ülkelerin de katılımıyla genişleyen topluluk, 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlaşması’yla Avrupa Birliği adını aldı.

AB’nin karşı karşıya olduğu tehditler

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 31 Ocak’ta liderlere gönderdiği mektupta, AB’nin ciddi tehditler ile karşı karşıya olduğunu belirtmiş, bunları, “gittikçe, özellikle de denizlerde iddialı hale gelen Çin, Rusya’nın Ukrayna ve komşularına yönelik saldırgan politikası, radikal İslam, Donald Trump yönetimindeki ABD, AB içindeki AB karşıları ile siyasi birliğe olan inancını yitiren Avrupa’daki elitler olarak” göstermişti.

İngiltere’nin AB’den çıkış kararı da Brüksel’i endişelendiriyor. AB Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker, çıkış müzakereleri sırasında İngiltere’nin AB’yi bölebileceği uyarsında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt da geçen hafta yaptığı açıklamada, AB’nin reform yapmaması durumunda “yok olma” tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

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