AB Güney Kıbrıs’a 2017-2018 öğrenim yılında 790 bin euro kaynak ayırdı

Avrupa Birliği bugünden itibaren Güney Kıbrıs’ta okullarda 2017-2018 öğrenim yılında dağıtılmak üzere meyve, sebze ve süt sağlamayı öngören yeni bir program çerçevesinde 790.000 bin euro kaynak ayırdı.

Yeni program, birkaç ay önce Tarım Bakanları formatı altında Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin kararından sonra, çocuklar arasında sağlıklı yeme alışkanlığını geliştirmeyi, tarım endüstrisini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs meyve ve sebze için 390.044 euro, süt için 400.177 euro fon ayıracak, öğrencilere iyi beslenmenin önemiyle ilgili öğretim için eğitim programları dâhil edilecek ve yiyeceğin nasıl üretildiği izah edilecek.

Avrupa Birliği’nin üye ülkelere 2017-2018 eğitim dönemi için meyve ve sebzeye yaklaşık 150 milyon euro, süte 100 milyon euro, toplamda 250 milyon euro ayırmaya karar verdi.

Ulusal sağlık otoritelerinin onaylaması durumunda, sabun, meyve kompostosu, meyve suyu, yoğurt ve peynir gibi işlenmiş ürünler de dağıtılabilecek. Ulusal sağlık otoritelerinin sınırlı miktarda izni olmadan şeker, tuz ve yağ dağıtımı yapılmayacak.

Uygulamada, şimdiki iki program – Okul Meyve ve Sebze Programı ve Okul Süt Programı – tek bir yasal çerçevede yürürlüğe konmuştu. Yeni kurallar daha fazla verimli olmak amacıyla eğitim boyutunun artırılmasını ve desteklenmesini amaçlıyor.

Şu anda 24 üye ülke, eski meyve ve sebze, 28 ülke de eski süt programında yer alıyor. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon çocuk süt, yaklaşık 11,7 milyon çocuk meyve ve sebze programından yararlandı.

Tarım ve Kırsal Gelişim Komiseri Phil Hogan, program dolayısıyla yaptığı açıklamada, her Üye Ülkede binlerce çiftçi ve milyonlarca Avrupalı okul çocuğuna özellikle son yıllarda çiftçiler için önemli böylesi değerli bir destek sağlandığını, fonun artmasının, bu desteğin değerini artıracağını söyledi; sağlıklı bir yaşam stili geliştirmek için Komiser Andriukaitis ve Komiser Navracsics’in girişimine dahil olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

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