AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli…AB’den Türkiye’ye çağrı

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapabilirim” dedi.

Johannes Hahn, Türkiye’de medya ve gazeteciler eksenli olarak yaşananların endişe verici olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Ben Türk yetkililere ancak ifade özgürlüğünün ne olduğu konusunda açık olma ve buna saygı duyma çağrısı yapabilirim. Herkese düşüncesini söyleme fırsatı verilmeli.

“Ülke adeta kayarak, Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor ve bu karşılıklı ilişkilerimize de yansıyor. “

Johannes Hahn, basın toplantısında Almanya Türkiye ilişkilerindeki gerginlikle ilişkili soruları da yanıtladı.

Hahn, Almanya’nın “sert tutumunun” anlaşılır olduğunu, sorunun nedenlerini anlamak ve çözmek konusunun Türkiye’ye düştüğünü söyledi.

‘Türkiye sabrımıza değer vermiyor’

Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesine haftasonu bir röportaj veren Hahn, “Hepimizin Türkiye’ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye’nin buna değer vermediği görünüyor” demişti.

Türkiye’nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtmişti.

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AB’den Türkiye’ye çağrı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye-AB arasında yarın yapılacak Siyasi Diyalog Toplantısı öncesinde diyalog kanalının açık tutulmasının önemini vurguladı.

AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Komisyonu binasında AB’nin güney komşu ülkeleriyle ilişkileri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin çok önemli bir komşu ülke olduğunu belirten Hahn, gerçekleştirilecek Siyasi Diyalog Toplantısı’nda ele alınacak konular arasında enerji iş birliği, terörle mücadele, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi hususların bulunduğunu bildirdi.

Hahn, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in geçen haftaki Brüksel ziyaretinde dile getirdiği, yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24. fasılların açılması gerektiği düşüncesine katılıp katılmamasının sorulması üzerine, “Prensip olarak ben de fasılların açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ancak mevcut durumda fasıl açılmaması konusunda üye ülkelerin geçen yılın aralık ayında karar aldığını hatırlatan Hahn, “Bu durumda yeni bir faslın açılmasını beklemiyoruz” diye konuştu.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Almanya ve Türkiye arasında artan gerginliğe ilişkin soru hakkında Hahn, “Biz AB’yi bir bütün olarak ele alıyoruz. Almanya-Türkiye arasındaki sorun diğer üye ülkeleri de etkiliyor” ifadesini kullandı.

Hahn, Almanya ve Türkiye arasında ara bulucu rol üstlenmeyeceğini ancak Siyasi Diyalog Toplantısı’nda hukukun üstünlüğü konusunun gündeme geleceğini, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkması durumunda bunun Türkiye-Almanya ilişkilerini de olumlu etkileyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

“TÜRKİYE’YE ÖDEMELER DEVAM EDECEK”

Türkiye’ye üyelik müzakereleri kapsamındaki fon akışının durdurulması ihtimaline dair bir soru üzerine Hahn, “AB’nin Türkiye’ye yönelik 2014-2020 bütçesi için 4,2 milyar dolar ayrıldı ancak bu miktarın sadece 190 milyonu Türkiye’ye aktarıldı” dedi.

Hahn, Türkiye’ye aktarılan fonların sivil toplum ve kurum inşası için kullanıldığını belirterek, “Türkiye’ye ödemeler devam edecek” şeklinde konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın ekonomik çıkarları için de önemli olduğuna işaret eden Hahn, mevcut ortamda bu alanda hızlı karar alınmasını beklemediğini aktardı.

Hahn, “Eğer Türkiye AB’den bir karşılık almak istiyorsa o zaman AB değerlerine yakınlaşmalı” ifadesini kullandı.

DİYALOG ÇAĞRISI

Hahn, Türkiye’nin önemli bir komşu ülke olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyalog kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Taraflar arasında yapıcı çözüm bulmak bizim önceliğimiz. Bu hem AB vatandaşları hem de Türk halkına karşı sorumluluğumuz”.

SİYASİ DİYALOG TOPLANTISI

Brüksel’de yarın yapılacak bakanlar düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı’na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik katılacak.

Toplantıya AB tarafından ise Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ev sahipliği yapacak.

Toplantıda, müzakere sürecinin yanı sıra enerji, ekonomi, ticaret ve terörle mücadele alanlarında iş birliği ile göç ve vize serbestisi konularında son durum, ayrıca bölgesel meselerdeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Türkiye, AB tarafına beklentilerini aktaracak.

Bbc-Ajanslar