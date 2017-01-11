AB Dönem Başkanı Malta:Başkanlığımızın, Kıbrıs konusunda etkin bir rolü olacak Reviewed by Momizat on . Kıbrıs Ajansı'na açıklamalarda bulunan Malta Cumhurbaşkan Vekili ve Avrupa işleri Bakanı Louis Greatz, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması sonrası, Malta`nın al Kıbrıs Ajansı'na açıklamalarda bulunan Malta Cumhurbaşkan Vekili ve Avrupa işleri Bakanı Louis Greatz, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması sonrası, Malta`nın al Rating: 0
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AB Dönem Başkanı Malta:Başkanlığımızın, Kıbrıs konusunda etkin bir rolü olacak

Haber Tarihi:: 11 Ocak 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Kıbrıs Ajansı’na açıklamalarda bulunan Malta Cumhurbaşkan Vekili ve Avrupa işleri Bakanı Louis Greatz, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması sonrası, Malta`nın altı aylık Avrupa Konseyi Başkanlık dönemindeki rolü ve katılımının daha etkili olacağını söyledi.

Valletta`da altı aylık Başkanlık döneminin başlaması vesilesiyle, basına güncelleme sırasında, Greatz “Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs, Malta`nın öncelikleri arasında bulunuyor. Ayrıca ikimizin arasında bir alaka var” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, mümkün olan her yolla, Kıbrıs sorunun çözümüne yardımcı olacağız. Ama, ilgili taraflar arasında gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu bir sonuca varılmasıyla rolümüzün daha etkin olacağını değerlendiriyoruz”.

“Rolümüz, bir anlaşmaya varılması durumunda, çözümü desteklemektir”.

 

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