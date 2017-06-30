AB dönem başkanı Estonya!

Estonya’nın 1 Temmuz’da resmi olarak Malta’dan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı devralacak olması dolayısıyla tören düzenlendi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Estonya’nın komünizmi geride bırakan ülkeler arasında sembolik önemi olduğunu, ülkenin bölgesi için bir rol model olduğunu söyledi. Estonya’nın, ‘dijitalleşme’ anlamında büyük adımlar attığını söyleyen Tusk, “Estonya tüm Avrupalıların örnek aldığı bir ülke haline gelmiştir. Ülkenizin küresel düzeyde internet teknolojileri alanında bir lider olduğunu söyleyebiliriz. Sormadan edemiyorum, bu kadar az kişi nasıl böyle büyük başarılara imza attı?” diye konuştu.

Avrupa’da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya’nın, AB Konseyi Başkanlığı’nda odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olduğu kaydedildi.

PROGRAM YAYINLANDI

Estonya hükümeti, 1 Temmuz-31 Aralık 2017 arasında yürüteceği Dönem Başkanlığı için bir program yayımlayarak, verilerin serbest ve güvenli dolaşımına büyük önem verdiğini açıkladı. Programda, “Avrupa, teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı ve bunların potansiyelinden faydalanmalı. Bu vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırır, işletmelere ve üye ülkelere büyük katkı sağlar. Estonya’nın amacı Komisyonun ‘Dijital Serbest Pazar’ girişimini ileriye götürmek.” ifadelerine yer verildi. NATO’nun Siber Mükemmeliyet Merkezi’ne ev sahipliği yapan Estonya’nın siber saldırılar konusunda da çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Tak