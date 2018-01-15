AB Dönem Başkanı Bulgaristan Türkiye hakkında uygun bir forum arayacak Reviewed by Momizat on . Avrupa Birliği'nin Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sırasında AB ile Türkiye arasındaki istişareler Avrupa Birliği'nin Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sırasında AB ile Türkiye arasındaki istişareler Rating: 0
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AB Dönem Başkanı Bulgaristan Türkiye hakkında uygun bir forum arayacak

Haber Tarihi:: 15 Ocak 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Birliği’nin Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sırasında AB ile Türkiye arasındaki istişareler ve görüşmelerde Batı Balkanlar Zirvesi’nden farklı bir forum bulunması konusunu araştıracağını belirtti.

Yetkili, Türkiye’nin aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü konusunda olumlu adımlar atmasının şart olduğunu da söyledi.

Başbakan, Brüksel’de yapılan bir basın toplantısı sırasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin göç meselesinde “önemli bir ortağı” olduğunu söyleyerek Türkiye ile sağlanan işbirliğini “çok önemli” olarak niteledi ve AB- Türkiye anlaşmasının ardından göçmenlerin sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini vurguladı.

Yetkili, bunlara rağmen Türkiye’nin adalet ve basın özgürlüğü konusunda değişiklikler yapmasının önemine işaret etti.

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