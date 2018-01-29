AB Dönem Başkanı Bulgaristan: AB, Suriye’deki askeri ihtilafın çözümüne katkı sunmalı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’deki askeri ihtilafın çözüme kavuşturulmasına katkı sunması gerektiğini söyledi.

Rus basınına demeç veren Radev, “Şu anda Suriye’de yaşananlar herkesi endişelendiriyor. Kapsamlı bir askeri harekat düzenlendiğini, hava bombardımanları düzenlendiğini ve sivillerin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Uluslararası toplum bu durumu en hızlı şekilde gündemine almalı. Suriye’deki her türlü gerilim, ciddi derece zor durumlara yol açabilir” dedi.

Radev, mevcut duruma farklı mecralarda çözüm bulunmasını beklemeden AB’nin tutumunu belirtmesini ve duruma müdahil olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

RS