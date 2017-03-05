AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplanıyor (english)
AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi (6 -7 Mart) toplantıları sırasında savunma ve dışişleri bakanları güvenlik ve savunma konularında ortak bir toplantı yapılacak.
AB bakanları ayrıca, Mısır ‘daki Siyasi gelişmeleri ve ekonomik reformları ve ülkenin bölgedeki rolünü Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ele alacaklar.
Konsey göç üzerine bir tartışma yapacak, Batı Balkanlar’daki durumu gözden geçirecek ve Orta Doğu barış sürecini inceleyecek ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Genel İşler Konseyi, AB liderleri tarafından 9-10 Mart tarihlerinde kabul edilecek Sonuçlar’ı da görüşecek.
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2017/03/06/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2017/03/07/