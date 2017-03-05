AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplanıyor (english) Reviewed by Momizat on Mar 05 . AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi (6 -7 Mart) toplantıları sırasında savunma ve dışişleri bakanları güvenlik ve savunma konularında ortak bir toplantı ya AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi (6 -7 Mart) toplantıları sırasında savunma ve dışişleri bakanları güvenlik ve savunma konularında ortak bir toplantı ya Rating: 0