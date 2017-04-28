Malta’da Kritik Buluşma…AB Dışişleri Bakanları Türkiye’yi görüşecek

AB Dışişleri Bakanları, referandum sonuçlarının ışığında Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin geleceğini ilk kez masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları cuma günü Dönem Başkanı Malta’nın başkenti Valletta’da bir araya gelecek. Bakanların gündeminde, Türkiye ile yürütülen AB üyeliği müzakereleri olacak.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının müzakerelere etkisi olup olmayacağının ilk kez görüşüleceği toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda karar alınması planlanmıyor.

AB Bakanları’nın öncelikle referandumu ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin OHAL dönemi uygulamalarının değerlendirileceği belirtildi.

İlişkilerde yeni format arayışı

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, referandum sonrası Türkiye’de siyasi sistemde yapılacak değişiklikler ışığında, Türkiye-AB işbirliğinde yeni bir format üzerinde çalışılması gerektiğini açıklamıştı.

Bazı AB üyesi ülkelerde ise, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep ediyor. Ancak çoğunluk, “Ankara’nın hukuk devleti ve insan haklarından daha da uzaklaşacağı” gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkıyor.

AB Bakanları ile Çavuşoğlu görüşmesi merakla bekleniyor

AB Dışişleri Bakanları’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi merakla bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu’nun diğer AB üyesi aday ülkelerin dışişleri bakanlarıyla birlikte davet edildiği bilgisi verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan da Çavuşoğlu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta’nın Dışişleri Bakanı George Vella’nın davetine icabet ederek AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya katılacağı açıklandı.

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Malta’da Kritik Buluşma

Malta’da yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Türkiye ile Birlik ülkelerinin uzun bir aradan sonra ilk buluşması olacak. Toplantı, ilişkilerin geleceği açısından önemli.

Malta’da yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Türkiye ile Birlik ülkelerinin uzun bir aradan sonra ilk buluşması olacak. Toplantı, ilişkilerin geleceği açısından önemli.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Malta’da buluşuyor. Toplantının gündem başlıklarından biri Türkiye’yle ilişkilerin geleceği. Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katılıyor.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, cuma günü Malta’da başlayacak gayriresmi nitelikli bir toplantıda Türkiye gündemiyle toplanıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği konusunda net bir pozisyon belirlemeye çalışan Avrupa Birliği, özellikle 16 Nisan referandumu sonrasında ilk kez toplu bir değerlendirme yapma fırsatı bulacak.

Toplantı oldukça önemli çünkü şu ana kadar üye ülkelerden gelen ulusal açıklamaların ötesine geçilerek Avrupa Birliği düzeyinde bir pozisyon oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Türkiye’deki gelişmeler ve bunların Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisi konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tam bir konsensüs olduğunu söylemek oldukça zor.

Müzakerelerin durdurulması gerektiğini düşünen, farklı bir ilişki formatına geçilmesini isteyen ya da Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sırtını dönmesinin hata olacağını savunan ülkeler söz konusu. Toplantı, gayriresmi nitelikli olduğundan sonuç olarak nitelendirilecek bir adım atılması beklenmese de bundan sonraki dönemde belirlenecek yaklaşım hakkında fikir sahibi olunmasına katkıda bulunacak.

Toplantıyı asıl önemli kılan unsurlardan biri ise Türkiye’nin de dışişleri bakanı düzeyinde katılım sağlayacak olması. Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na resmi daveti Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini aracılığıyla geçtiğimiz haftalarda yapmış ve bu katılıma verdiği önemi net şekilde hissettirmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun katılımını bugün konfirme etti. Çavuşoğlu’nun katılımı en önemli gündem başlığının Türkiye olması nedeniyle zaten önemliydi. Bu katılımın Türkiye’deki referandum sonrasında gerçekleşmesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Türkiye’yi denetim sürecine dahil etmesinin hemen ardından gelmesi Çavuşoğlu ile yapılacak temaslara verilen önemi bir kat daha artırdı.

Dpa-Voa