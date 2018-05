AB bütçesinde Türkiye’ye umut vermedi

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Avrupa Komisyonu'nun 2021-2027 yılları için hazırladığı bütçe önerisi Batı Balkan ülkeleri için "üyelik" hedefini yansıtırken Türkiye'ye umut vaat etmiyor.