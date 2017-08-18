AB, Bazı Enerji Projelerini Yaptırım Kapsamından Çıkardı

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov tarafından AB yönetiminin, yaptırımları bazı enerji projelerini yaptırım kapsamından çıkardığını ilk haline kıyasla ‘bazı köşeleri törpülediğini’ ve bazı rakamlarda ise düzeltme yaptığı belirtildi.

En çok dikkat çeken iki örnekten birincisi Rusya içinde çok hassas olan gaz boru hatları ile ilgili maddelerden birinde ‘Başkan uygun adımları atabilir’ değişikliğinin gerçekleştirilmesidir.

İkinci örnekte ise; Rusya’nın uluslararası enerji projelerindeki katılım oranı olarak yüzde 10’dan yüzde 33’e yükseltildiğini belirten Çijov, “Bu durumlarla birlikte anlaşmaların bir kısmı yaptırım kanunu kapsamından çıkarılmıştır. Ancak elbette bu, Kuzey Akım 2 ve diğer olası büyük projelerimiz için geçerli değildir.” açıklamalarına yer verdi.

Enerjigazetesi