AB Batı Balkanlar zirvesi…(english)

AB ve altı Balkan ülkesinin liderleri Sofya’da Balkanların AB’ye entegrasyon sürecini masaya yatıracak. Zirvede AB’nin İran ve ticaret konularında ABD yönetimine karşı birleşik bir tutum benimsemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ve üye adayı altı Balkan ülkesinin liderleri Perşembe günü AB dönem başkanı Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir araya geliyor.

Zirvede aday ülkeler Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’nın AB’ye daha yakın bir biçimde entegre edilmesi ve bu çerçevede yapılacak yatırımların yanı sıra hukuk devleti alanındaki uyum reformları konularının öne çıkması bekleniyor.

AB’nin zirve kapsamında AB ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla yapılacak altyapı yatırımlarını teyit etmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımların ulaştırma, enerji ve mobil iletişim alanlarında yapılması planlanıyor.

Yapılacak görüşmelerin ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.

“Boşluğu Rusya, Çin, Türkiye dolduruyor”

28 AB ülkesinin liderlerinin, Çarşamba akşamı gayrıresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelerek İran, ticaret ve dijitalleşme konularını görüştükleri bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde AB liderlerine gönderdiği mektupta, bölgenin Avrupa’ya entegrasyonu konusunun “her iki taraf için de sağlam bir bağlılık” olarak kalması gerektiğini belirtti. Mektubunda Tusk, “Bölgeye insanların piyonlar olduğu jeopolitik bir satranç oyunu muamelesinde bulunmanın karşısında, AB’nin bölgenin tamamının istikrarı ve halklarının gelecekte refaha ulaşmasını samimiyetle umursayan tek ortak olduğuna eminim” ifadelerini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Perşembe günü Welt gazetesine yaptığı açıklamada, AB’nin Balkanlara daha büyük önem atfetmesi çağrısında bulundu. Kneissl, “AB Avrupa’nın güneydoğusunu son yıllarda ihmal etti. Böyle olunca burada oluşan boşlukta Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez devletleri gibi diğer ülkeler yer ediyor” şeklinde konuştu. Balkan ülkelerinin kat ettiği aşamaların takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Kneissl, “inandırıcı bir üyelik perspektifinin” bu ülkeleri önemli reformlara devam etme konusunda motive edeceğini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, “Avrupa eğer bizi sınırlarının dışında tutmak istiyorsa kendisine daha iyi bir gelecek kuramaz” dedi.

Trump’a mesaj

Sofya’daki zirve ayrıca, yaklaşık iki ay önce çelik ve alümünyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararı alan ve yaklaşık bir hafta önce 2015 yılında İran ile varılan anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı bir mesaj niteliği de taşıyor. Trump’ın kararını eleştiren AB liderleri, İran anlaşmasının kurtarılması taraftarı. İran da ABD’nin kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalacağını ve nihai kararının anlaşmaya imza atan diğer ülkelere bağlı olduğunu açıklamıştı.

Donald Tusk, yaklaşık bir hafta önce Twitter üzerinden, “Donald Trump’ın İran anlaşması ve ticaret konusundaki politikaları birleşik bir Avrupa yaklaşımıyla karşılaşacak. AB liderleri her iki konuyu da gelecek hafta Sofya’da masaya yatıracak” mesajını paylaşmıştı.

Tusk, Çarşamba günü de Trump’ı sert bir biçimde eleştirmiş ve ABD’nin İran anlaşmasından çıkması ve ticaret konusundaki tek taraflı politikaları karşısında AB’nin kararlı bir tutuma sahip olduğunu kaydetmişti.

Zirvede ayrıca ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonucu Gazze’de yaşanan olayların da gündeme gelmesi bekleniyor.

President Juncker participates in Leaders’ Meeting and EU – Western Balkans Summit in Sofia, Bulgaria

President Juncker will participate today in an informal dinner of the EU28 leaders ahead of the Western Balkans Summit in Sofia, Bulgaria. In view of recent events, leaders are expected to discuss EU-US trade relations, the future of the Iran nuclear deal, as well as the EU’s response to US announcements on the imposition of sanctions and how to best protect the economic interests of European companies. In the context of the Leaders’ Agenda agreed in October 2017, discussions will also focus on research and innovation and on the actions necessary to complete the Digital Single Market. The European Commission presented yesterday its contributions with a Renewed European Agenda for Research and Innovation and a set of concrete actions to protect citizens’ privacy and make the EU’s Digital Single Market a reality before the end of 2018. On 17 May, the EU-Western Balkans Summit will take place bringing together the Heads of State or Government of EU Member States and their counterparts from the Western Balkans. In addition to President Juncker, High Representative/Vice President Mogherini, Commissioner Hahn and Commissioner Gabriel will also take part.This is the first Summit with Western Balkan leaders for the last 15 years. Following on the Commission’s Western Balkans Strategy released in February this year and President Juncker’s visit to the region, the Summit will reaffirm the European perspective of the Western Balkans. The main points of discussion will be physical and human connectivity within the region and with the EU and addressing better shared challenges such as security and migration. As a concrete outcome of the Summit, EU Leaders are expected to adopt a Sofia Summit Declaration with follow-up actions. In the margins of the Summit, the Western Balkans partners will also sign a Statement of Support for a Digital Agenda for the Western Balkans – one of the six flagships of the Commission’s Western Balkans Strategy. For more information on the way forward between the EU and the Western Balkans and their economic relations please see our dedicated factsheets. More information related to the Summit and the Leaders’ meeting is available in the factsheets on the Digital Single Market, Data Protection and the Western Balkans. A press conference by President Juncker, President Tusk and Prime Minister Borissov will follow the Summit, timing to be confirmed.

