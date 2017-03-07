AB Başkanı Donald Tusk’a kendi ülkesinden darbe

Görev süresi mayısta dolacak olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’a ülkesi Polonya’dan ağır darbe geldi.

AB’nin 27 üyesi Tusk’un bu görevi bir dönem daha yürütmesinden yana tavır koyarken Polonya, bu yaklaşıma net şekilde karşı çıkıp yeni bir aday gösterdi. Polonya’nın ‘Tusk muhalefetinin’ ardında büyük ölçüde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin lideri Jaroslaw Kaczynski’nin tutumu yatıyor. Kaczynski, 2010’da uçak kazasında yaşamını yitiren ikiz kardeşi eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin ölümünden ‘ahlaki’ olarak, o dönem Polonya Başbakanı olan Tusk’u sorumlu tutuyor. Polonya ve Rusya’nın ortak soruşturmasında kazanın pilot hatasından kaynaklandığı sonucu çıkarken, Kaczynski, Moskova parmağı olduğunu ima ediyordu.

9 MART’TA BELLİ OLACAK

Polonya, Tusk’un yerine Avrupa Parlamentosu’nun Polonyalı üyelerinden Jacek Saryusz-Wolski’yi resmen aday gösterdi. Bu adım AP’yi de karıştırdı. Tusk’a tam destek veren, AP’nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi (EPP), Saryusz-Wolski’nin grup başkan yardımcılığını ve üyeliğini ‘sadakatsizlik’ gerekçesiyle iptal etti. Tusk’un yeniden atanıp atanmayacağı 9 Mart’ta Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde belli olacak. Kurallar gereği Tusk’un yeniden seçilebilmesi için oybirliği tercih edilen yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak çoğunluğa dayalı oylama da devreye sokulabilecek opsiyonlar arasında yer alıyor.

Voa-Hürriyet