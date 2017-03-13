AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: AB’den beklenen açıklama bu değil.Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmeli

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türkiye’nin, AB ile sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AB Bakanı Çelik: Hollanda hükümeti suç işlemiştir

Hollanda ile yaşanan gelişmelerin kriz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı yönünde bir soruya karşılık Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye’nin (Avrupalı) bazı rakipleri var. Bunların bazıları, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz. Hatta aşırı sağın teslim aldığı bir Avrupa’nın kendi politikaları açısından uygun olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bizim bu krizleri Avrupa’daki aşırı sağ, ırkçı neo-faşistlerin lehine kopuşlara dönüştürmeme hassasiyetimiz var. Aşırı sağcı ve ırkçıların Türkiye’nin Avrupa ile bir kopuş yaşaması şeklinde bir zafer elde etmek istediklerini görüyoruz.”

“Karadan geçişler konusu tekrar değerlendirilmeli”

Bakan Çelik, AB ile sığınmacıların geri kabul anlaşması, vize serbestisi, sığınmacılara 3 milyar avro mali yardım yapılması gibi konuların tek bir paket olduğunu hatırlattı.

AB tarafının anlaşmaya uymamamı nedeniyle, Türkiye’nin gelinen noktada Birliğe karşı bir yükümlülüğü olmadığının altını çizen Çelik, buna karşın kendilerinin insani sorumlulukla hareket ettiğini dile getirdi. Çelik, anlaşa sayesinde Ege Denizi’ndeki ölümlerin önüne geçildiğine dikkate çekerek, Türkiye’nin bir anlamda insanlığın namusun kurtardığını kaydetti. Çelik, “Ama dediğim gibi özellikle karadan geçişler konusunda Türkiye bence bu durumu yeniden değerlendirmelidir” dedi.

“Olayı doğru şekilde değerlendirmemiş”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın, “Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Çelik, bunun son derece “apolitik” bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Mogherini’den beklenen açıklamanın bu olmadığını belirten Çelik, bu ifadelerin sadece olayı geçiştirmeye dönük nitelikte olduğunun altını çizdi. Çelik, “Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye’de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş. Birliğin yüksek temsilcisinin sahip olması gereken bir dil değil⁠⁠⁠⁠.” diye konuştu.

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AB Bakanı Çelik: Bu bir suçtur

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile diplomatik krize ilişkin yaptığı açıklamada, krizin aşırı sağcı Geert Wilders’e fayda sağlayacağını savundu ve Hollanda Başbakanı Rutte için “Ülkesini aşırı sağa teslim ediyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile diplomatik krize ilişkin Ankara’da konuştu. Bakan Çelik, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, bu krizin Çarşamba günü Hollanda’da yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’e fayda sağlayacağını savundu.

Çelik, “Holanda’da seçim çerçevesinde Wilders’in oy almasını engellemek üzere yapılan bu uygulamalar onun işine yarıyor. Irkçı lider Wilders sayısal olarak iktidara gelmese de siyasal olarak gelmiştir.” diye konuştu ve “Başbakan ülkesini aşırı sağa teslim ediyor” ifadesini de kullandı.

Bu bir suçtur’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın sınır dışı edilmesi hakkında Çelik, “Bakanımıza uçuş izni verilmemesi, Bakanımızın sınır dışı edilmesi ve maslahatgüzarımızın tutuklanması açık bir şekilde suçtur” dedi.

Avrupa çapında bu tavrın yayılmakta olduğunu söyleyen Bakan Çelik, AB liderlerine de çağrı yaptı:

“Burada bütün Avrupa’nın demokratlarına, Avrupa’nın ilericilerine ve özgürlükçülerine büyük görev düşüyor. Özellikle Hollanda’daki bu neofaşist uygulama karşısında seslerini yükseltmeliler, bunu kınamalılar ve buna karşı ortak bir mücadele oluşturmalıdırlar.”

‘Taraflara itidal çağrısı yapmakla yetinilemez’

Bakan Çelik, taraflara itidal çağrısı yapan ülkelere de yüklendi.

Çelik “Avrupa Birliğine ve Avrupa Konseyi’ne büyük iş düşmektedir. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz. Böyle bir konuda ‘Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ gibisinden bir yaklaşıma yetinilemez” dedi.

En son Rusya, Türk ve Hollandalı yetkililere itidal çağrısı yapmıştı.

Rusya’nın Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov “Şüphesiz hem Hollanda hem de Türkiye’ye iki ülke arasında oluşan tansiyonu düşürme noktasında sakin olmaları ve yapıcı davranmaları çağrısı yapıyoruz” dedi.

Bakan Çelik Hollanda’ya yaptırımlar olacağını da söyledi, ancak yaptırımların detayları hakkında bilgi vermedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) toplantısında “Sonunda göreceksiniz, Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir” dedi.

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Hollanda krizi sonrası Türkiye’den rest

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim sürerken Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’ten son dakika açıklamaları geldi. Çelik, Hollanda ile yaşanan krizi değerlendirirken, “Milli onurumuzu koruyacak adımlar atmamız lazım. Hollanda’nın yaptığına Hollanda gibi cevap verirsek, Türkiye Cumhuriyeti’ni alt lige düşürürüz” dedi. Bakan Çelik, ayrıca ‘Türkiye AB’yle sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir’ diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, gazetelerin Ankara Temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, Hollanda ile yaşanılan krizle ilgili özetle şunları söyledi :

MUHATAPLARA HEP SÖYLEDİM

“Avrupa da aşırı sağla mücadele için aşırı sağ söylemi kullanırsanız, sonuç olarak aşırı sağ yükselir. Ben hep muhataplara söyledim. ‘Aşırı sağ ile mücadele için aşırı sağ söylem kullanmayın’ dedim. Hollanda’da aşırı sağı engellemek için kullanılan bu yöntemler onu güçlendiriyor. Seçime gerek yok, iktidara sayısal olarak gelmese de siyasal olarak iktidara gelmiştir. Avrupa’nın pek çok yerindeki aşırı sağ liderler özel toplantı yapıp, ortak bir eylem planı koydular. Avrupa demokratlarına iş düşüyor, Hollanda’daki neo faşist uygulamalara karşı seslerini yükseltmeli, karşı koymalılar.

AÇIK BİR SUÇTUR

Maslahatgüzarın tutuklanması, Bakanın sokulmaması açık bir biçimde suçtur. Bu AB ile paylaştığımız değerlerin de ihlalidir. Birlik hassas ve etkin bir politika yürütmeli. Bu geçiştirilir, göz yumulursa AB açısından siyasi birlik olmaktan bahsedilemez. Dünya açısından temel değerler birliği olması açısından cazibesini kaybeder. Ne zaman ekonomik bir sorun olsa aşırı sağ politikalar öne çıkıyor. Aşırı sağ üzerinden dillendirilen görüşler Avrupa’da sessiz kaldığı sürece ikinci dünya savaşı öncesi koşullara dönmektedir.

Çare şudur, insan hakları demokrasi gibi değerleri aşırı sağcılar reddediyor diye bu değerlerin değeri çözülmez. Biz bu değerlere riayet etmeye çağırıyoruz. Hollanda Hükümetini de bu değerlere uymaya çağırıyoruz. Yapılanlar karşısında mutlaka müeediyeler olacaktır. Tansiyonu düşürün demek yetmez, bunun nereden kaynaklandığını bulup AB yetkilileri gereğini yapmalılar. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz, taraflara ‘itidale davet ediyoruz’ diye bir yaklaşımla yetinilemez.

HOLLANDA İLE İLİŞKİLERİN ASKIYA ALINMASI

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hollanda ile ilişkilerin askıya alınması önerisi) Türkiye niye bugüne kadar AB’ye yatırım yaptı, Türkiye’nin çıkarına olduğu için. Şunu görmek lazım. AK parti döneminde cumhuriyet dönemindeki reformları kapsayacak reformlar yapmıştır. Türkiye’nin milli gururunuzu onurunu inciten her yaklaşıma karşı gereken cevabı vereceğiz. Ama milli çıkarımızla ilgili de dengeyi gözeteceğiz.

TÜRKİYE’NİN RAKİPLERİ KOPUŞA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bunun karşılığı verilecektir, bunun üzerine çalışılacaktır, zaten notalar verildi. Türkiye’nin bazı rakipleri var. Bu rakiplerin bazıları Türkiye’nin bu sorunlarını kopuşa çevirmeye çalışıyor. Biz sağcıların da bunu kopuşa çevirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Avrupa’da olmayan bazı rakiplerimizin de bunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. Hatta aşırı sağın teslim aldığı Avrupa’nın da kendileri açısından iyi olacaklarını düşünüyorlar. Aşırı sağ ve ırkçılar AB ile Türkiye’nin kopuş yaşanmasını istiyor.

SİYASİ KRİZLERİ TETİKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Evet çıkarsa, herkes pozisyonunun ona göre alır. Bize bazı yaklaşımlar üretiyorlar, net bir şekilde bazı ülkeler, Türkiye ile normal koşullarda yürütemedikleri rakebeti, Türkiye’de siyasi krizleri tetikleyerek yürütmeye çalışıyorlar. Bazen niye acele ediyorsunuz diyorlar ? Yav 200 yıldır sistem tartışıyoruz. 200 yıldır tartışıyoruz, rejim değişikliğinden bahsedenler en çok rejim değişikliğine destek verenlerdir.

MİLLİ ONURUMUZU İNCİTEN ŞEY KARŞILIKSIZ KALMAZ

Vatandaşlarımızın hukukunu korumaya mecburuz. Ama bir korku ile de hareket edemeyiz. Yanı biz bir adım atarsak, vatandaşlarımız sıkıntıya girer gibi, vatandaşlarımız da haklı olduklarını gösterdi. Milli onurumuzu inciten bir şey karşılıksız kalmaz, milli çıkarlarımızı gözetecek duyarlılık içinde de hareket ederiz.

AB’DEN BEKLENEN AÇIKLAMA BU DEĞİL

Son derece apolitik bir yaklaşım. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı’na uçuş izin verilmemiş. Bir kadın bakan böyle bir muameleye tabii tutulmuş, kendi toprağımıza girmemiz engellenmiş, AB yüksek temsilcisinden beklenen açıklama bu değil. Karşılıklı gerilimden kaçınmaktan bahsediyorsa hiçbir etkisi olmaz bu açıklamanın. Bu gerilimin sürmesini istemiyorsanız, bu karşılıklı söylem gerilimi olsa bu açıklamayı doğru buluruz. Ama vatandaşlarımıza şiddet uygulandı. Türkiye gerilimden kaçınsın ifadeleri bizim açımızdan hoş değil. Türkiye hukuka uyan taraftır, uymayan taraf Hollanda’dır.”

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AB Bakanı Çelik’ten Mogheri’nin açıklamalarına tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogheri’nin Hollanda’nın diplomatik skandalına yönelik açıklamalarına dair, “Tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru şekilde değerlendirmemiş.” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AB Bakanı Çelik: Hollanda hükümeti suç işlemiştir

Hollanda ile yaşanan gelişmelerin kriz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı yönünde bir soruya karşılık Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye’nin (Avrupalı) bazı rakipleri var. Bunların bazıları, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz. Hatta aşırı sağın teslim aldığı bir Avrupa’nın kendi politikaları açısından uygun olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bizim bu krizleri Avrupa’daki aşırı sağ, ırkçı neo-faşistlerin lehine kopuşlara dönüştürmeme hassasiyetimiz var. Aşırı sağcı ve ırkçıların Türkiye’nin Avrupa ile bir kopuş yaşaması şeklinde bir zafer elde etmek istediklerini görüyoruz.”

“Olayı doğru şekilde değerlendirmemiş”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın, “Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Çelik, bunun son derece “apolitik” bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Mogherini’den beklenen açıklamanın bu olmadığını belirten Çelik, bu ifadelerin sadece olayı geçiştirmeye dönük nitelikte olduğunun altını çizdi. Çelik, “Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye’de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş. Birliğin yüksek temsilcisinin sahip olması gereken bir dil değil⁠⁠⁠⁠.” diye konuştu.

Bbc-Hürriyet-Sabah-Ajanslar