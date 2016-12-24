AB Bakanı Ömer Çelik’ten Noel Yortusu mesajı

Dini ve ulusal bayramlar karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının en katıksız haliyle vücut bulduğu, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirerek yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan zamanlardır.

Tüm Hristiyan âleminin Noel Yortusunu tebrik ediyor ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı bu günün özellikle dünyanın terör ve şiddetle sarsıldığı zamanlarda insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır.

Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu’nun birleştirici ruhundan beslenen bu anlayış, halkımızın tüm renkleriyle bir arada yaşama iradesinin en güzel tezahürüdür. Noel Yortusu vesilesiyle bir kez daha bu birlikteliği kimsenin bozamayacağını, bu dayanışmaya hiçbir gücün kast edemeyeceğini belirtmek istiyorum.

Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm Ortadoğu coğrafyasında farklı din ve kültürlerin barış içinde yan yana yaşadığı ve beraberce inşa ettiği bir hoşgörü atmosferinin yeniden hâkim olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, asırlar boyunca bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın, Noel sırasında ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin ve tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyorum.