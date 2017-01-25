AB araştırması:Doğu Akdeniz’deki gazı deniz altından Avrupa’ya ulaşması ticari ve teknik açıdan mantıklı

Brüksel`de Avrupa Birliği Enerji Genel Müdürlüğü`yle Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya Enerji Bakanları Genel Müdürlerine sunulan bir çalışmada, EastMed boru hattının ticari yönden uygulanabilir ve teknik açıdan mantıklı olduğu belirtildi.

EDISON tarafından yürütülen çalışmaya göre EastMed boru hattının maliyeti 6 milyar dolar olacak.

Konuyla ilgili kaynakların Kıbrıs Haber Ajansı`na (KHA) verdiği bilgiye göre çalışmanın sunumundan sonra dört ülkenin heyetleriyle Avrupa Komisyonu arasında dört ülkenin Enerji Bakanları ve gelecek Mayıs`ta İsrail`i ziyaret etmesi planlanan AB Enerji Komiseri Miguel Arias Cañete için bir toplantı hazırlanması için bir görüşme yapıldı.

Şirketin sunumuna göre, Kıbrıs ve İsrail doğal gazını nakledecek olan EastMed boru hattı Levantine kaynaklarından başlayacak ve bir gaz kompresyon istasyonunun olacağı Kıbrıs kıyılarına gelecek. Boru hattı daha sonra bir gaz kompresyonu istasyonunun bulunduğu Girit`e devam edecek ve bir sonraki durağı İtalya`yla sınırındaki Peloponnese ve IGI boru hattı (İtalya, Yunanistan ve ara boru) olacak.

Aynı kaynakların KHA`na verdikleri bilgiye göre EDISON`ın çalışması, boru hattının koşullarının ticari yönden uygulanabilir ve teknik yönden mantıklı olduğunu gösteriyor, ancak Kıbrıs nihai kararını vermek için daha fazla çalışma ve değerlendirme istiyor.

Söz konusu kaynak şöyle devam etti:

“Yine de ilk göstergeler olumludur.”

“Sadece şimdiki hidrokarbon keşiflerini değil gelecekteki keşifleri de gözden geçiriyoruz. Şirketler için hidrokarbonu araştırırken yeni gaz alanları bulup bulmayacakları, gazı pazarlama yollarını da bilmek önemlidir.”

“Belirtildiği üzere boru hattının uygulanması hem geçiş ülkesi olacak olan Yunanistan`ın yararına hem de gazı alacak İtalya`nın yararına olacaktır. Kıbrıs ve İsrail üretici ülkelerdir, onlar da başka bir ihracat varış noktası açılmasından yararlanacaklardır.”