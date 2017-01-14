AB Algısı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

Avrupa İşbirliği Ağı Derneği tarafından gerçekleştirilen AB Algısı Araştırması sonuçlandı. Ankete toplam 3385 kişi katılım sağladı. Anket sonucunda ulaşılan temel bulgular;

Ankete katılan kişi sayısı 3385’tir. Katılımcıların yaklaşık %50’si kadın, %50’si erkektir.

Araştırmada Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Avrupa Birliği’ni takip eden, süreci bilen, üniversite mezunu ve üzeri eğitim seviyesine sahip kişiler üzerinde uygulanmıştır.

2012 yılında yapılan AİAD, AB Algısı Araştırması’nda %74 olan Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı %63’e düşmüştür, ancak katılımcıların yaklaşık %80’i AB üyeliğinin Türkiye’ye olumlu etkileri olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu da AB üyeliğinin Türkiye’ye faydalı olacağını düşünse dahi, üyeliği desteklemeyenlerin olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların sadece %9.4’ü AB’nin Türkiye’ye diğer aday ülkelerle eşit davrandığını düşünmektedir.

Katılımcıların %36.5’i AB’yi güvenilir bir müttefik olarak görmemektedir.

Katılımcılar, ne AB’nin Türkiye’deki tanıtımının, ne de Türkiye’nin AB’deki tanıtımının yeterli olduğunu düşünmektedir.

AB’ye üyelik desteği ciddi oranda düşmesine rağmen, «imkanınız olsa bir AB üyesi ülkeye yerleşir miydiniz?» sorusuna, %71.8 bir süreliğine ya da temelli yerleşirdim cevabını vermiştir. %7.3’ü de kararsızdır.

En popüler ülkeler, İsveç, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya ve Finlandiya’dır.

http://www.aiad.org.tr/wp-content/uploads/2017/01/AIAD_ABAlgisi_Rapor.pdf