AB Adalet Divanı Savcısı…Türk TIR’ından geçiş ücreti alınamaz

AB Adalet Divanı Savcısı, Türk TIR’larından 438 euroluk geçiş ücreti alan Macaristan aleyhine açılan davada Türkiye’yi haklı buldu. Davanın yıl bitmeden sonuçlanması bekleniyor

Gümrük Birliği anlaşmasına aykırı olduğu halde Avrupa’ya ihracat yükü taşıyan Türk TIR’larından alınan geçiş ücretlerine karşı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) liderliğinde Macaristan aleyhine açılan davadan Türkiye lehine önemli bir görüş çıktı. Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Savcısı Saugmandsgaard Oe, Avrupa’da Türk TIR’larından geçiş ücreti alınamayacağı yönünde görüş bildirdi. Savcının görüşünde, Türk TIR’larından Macaristan’a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, bunun da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi ve Gümrük Birliği Anlaşması’nca yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca, Türk şirketlerinden alınan ücretin rekabete aykırı olduğu ve ürünlerin maliyetini artırdığı vurgulandı. 6 ay içinde sonuçlanması beklenen davadan Türkiye lehine bir sonuç çıkarsa emsal teşkil edecek.

TİCARET 10 MİLYAR EURO ARTAR

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan’ın aldığı geçiş ücretinin Gümrük Birliği anlaşmasına aykırı olduğunu söyledi. “Sadece Macaristan değil Avusturya da aynı haksızlığı yapıyor. Onlarla da mücadele edeceğiz. Özellikle Avrupa’da siyasi gerginlik yaşanan bir dönemde Türkiye lehine böyle bir görüş çok önemli” diyen Büyükekşi, ihracatın önünde ciddi bir engel teşkil eden uygulamanın davanın sonuçlanmasıyla birlikte ortadan kalkmasını beklediklerini söyledi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Fatih Şener ise, ‘Deli Dumrul’ parası olarak nitelendirdikleri geçiş ücretinin ihracatın hızını düşürürken ve maliyetleri de artırdığını söyledi. Gümrük Birliği Anlaşması gereği maliyeti artıracağı dolayısıyla fiyatları da yükselteceği gerekçesiyle mallara vergi koymanın yasak olduğunu vurgulayan Şener, “Dava lehimize sonuçlanırsa Türkiye-AB arasında ilave ticaret 10 milyar doları bulur” diye konuştu.

SIRADA AVUSTURYA VAR

Mart 2015’te Macaristan, 438 euroluk geçiş ücretini ödemediği için bir tır şoförüne 2 bin 400 euroluk para cezası vermişti. Buzun üzerinde, şoförün çalıştığı İstanbul Lojistik, UND ve TİM’in desteğiyle Macaristan aleyhine dava açmıştı. Macaristan mahkemesi de davanın AB Adalet Divanı’na taşınmasına karar vermişti. 19 Ocak 2017’de Lüksemburg’ta görülen duruşmada, AB Komisyonu, geçiş ücreti alınmasının AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Anlaşması 4. ve 5. maddelerine aykırı olduğunu ifade etmişti. Nakliyeciler, Türk TlR’arına kota koyan Avusturya aleyhine açtıkları davada ise duruşma tarihini bekliyor. Bir sonraki aşamada ise sürücü vizeleri yargıya taşınacak.

Sabah