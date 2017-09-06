AB Adalet Divanı mülteci kotasına itirazı reddetti…Avrupa Adalet Divanı’ndan Macaristan ve Slovakya’nın itirazına ret

AB Adalet Divanı üye ülkeler arasındaki mülteci paylaşımına yapılan itirazları ret etti. Mahkeme, Slovakya ve Macaristan’ın paylarına düşen mültecileri kabul etmekle yükümlü olduklarına hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, mültecilerin Birlik üyesi ülkeler arasında paylaştırılmasına karşı çıkan Slovakya ve Macaristan’ın da paylarına düşen mültecileri kabul etmekle yükümlü olduklarına karar verdi.

Lüksemburg’daki Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin (AB) 2015 yılında aldığı paylaşım kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Böylece mülteci kabul etmek istemeyen ülkeler de mahkemenin kararına uymak zorunda kalacak.

Mülteci akınının doruğa çıktığı 2015 yılının Eylül ayında AB devletleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nin itirazlarına rağmen İtalya ve Yunanistan’daki 120 bin mülteci adayının üye ülkeler arasında paylaştırılmasını kararlaştırmıştı. AB ülkelerinin kararı Birlik üyeleri arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştı. Mülteci kabul etmemekte direten ülkeler arasında Polonya da bulunuyor.

Karara uymayan cezalandırılacak

AB Adalet Divanı mülteci paylaşım kararının usulen kusursuz alındığına ve aynı zamanda mültecilerin ayak bastıkları ilk AB ülkeleri olan İtalya ve Yunanistan’ın yükünün azaltılmasına yarayacağına hükmetti. Macaristan, Slovakya ve diğer AB üyesi ülkeler mülteci almamakta direttikleri takdirde haklarında “anlaşmayı ihlal” davası açılabilecek ve bu ülkeler yüksek para cezasına çarptırılabilecek.

AB Komisyonu haziran ayında Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti hakkında Birlik anlaşmalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatmıştı.

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Mahkeme reddetti!

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya’nın sığınmacıların Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya’nın AB ülkelerinin belli sayıda mülteci almasını öngören düzenlemeye yaptığı itirazı reddetti.

İki yıl önce Avrupa’ya doğru yaşanan mülteci akını sırasında, AB aldığı kararla her üye ülke için mülteci kotası belirlemiş, bu uygulamayla mültecilerin göç rotası üzerinde bulunan Yunanistan ve İtalya üzerindeki yükün hafifletilmesi öngörülmüştü.

Mahkemenin kararıyla birlikte, Brüksel’in üye ülkeleri belli sayıda mülteci almaya zorlaması onaylanmış oldu.

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Avrupa Adalet Divanı’ndan Macaristan ve Slovakya’nın itirazına ret

Macaristan ve Slovakya’nın, sığınmacıların kota sistemiyle yeniden yerleştirilmesine karşı yaptığı itiraz reddedildi. 160 bin sığınmacının AB’ye üye ülkelere dağıtılmasını öngören programdan şimdiye kadar yalnızca 24 bin kişi etkilendi.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya’nın sığınmacıların Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.

AB, Eylül 2015’te Yunanistan ve İtalya’daki 160 bin sığınmacının üye ülkelere dağıtılmasını öngören bir planı kabul etmişti.

Fakat şimdiye kadar yalnızca 24 bin sığınmacı birliğe üye ülkelere dağıtıldı.

Program, AB’nin sığınmacı politikasının kilit noktalarından biri olarak görülüyor.

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