AB Adalet Bakanları toplantısının gündemi yoğun…

27 ve 28 Mart’ta Brüksel’de yapılacak , AB Adalet ve Dış İşleri Bakanları Konseyi toplantısının gündemi yoğun.

Yapılan açıklamalara göre, çalışmaların ilk gününde, iltica ve göç konuları ve Konseyin, AB içinde iadeler konusunda daha sonuç verici bir eylem politikası uygulanması yönündeki açıklamaları ışığında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2008/115/ΕΚ uygulaması çerçevesinde, göçmenlerin geri iadesinin güçlendirilmesi konuları vurgulanacak.

Bakanlar, iadeler önündeki engellerin azaltılması yönünde, uyulama pratiklerinin, AB’nin ekonomik ve iş araçlarının kullanımı ve bilgi teatisi aracılığıyla, iade sayasının iyileştirilmesi hedeflerinde ulusal sistemler geliştirilmesi ve Avrupa Sınır Muhafızları ve Sahil Güvenlik Teşkilatının güçlendirilmesi konularında görüş teatisinde bulunacaklar.

Bakanlar ayrıca, 2017 Malta açıklamaları temelinde, mülteciler konusunun dış boyutlarını tartışacaklar. Tartışmanın hedefi, mültecilerin, Sahra üzerinden başlatacakları tehlikeli yolculuk başlamadan, akınların engellenmesi yönünde, teknik ve ekonomik yardımlarla, Kuzey-Batı Afrika’nın komşu ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele alacaklar.

Görüşme çerçevesinde, Bakanlar, Komisyonun, Avrupa bilgilendirme sistemi ve yolculuk izinleri konusunda, önerisi ile ilgili çalışmalar ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ne giriş kayıtları konusunda bir sistem oluşturulması önerisi konusunda bilgi edinecekler.

Konseyin çalışmalarının ikinci gününde, Bakanlar, tüm üye ülkelerde bulunan, terör ve çocuk pornosu gibi ciddi sorunlara karşı savaş çabaları yönünde, siber ceza adaleti konusunu da ele alacaklar.

Bakanlar, bu konuyla ilgili olarak, elektronik verilere ulaşım amacıyla, hizmetler aracılığıyla, daha iyi bir işbirliği yapılmasını, karşılıklı adli yardımların iyileştirilmesi, delil değiş tokuşu konusunda bir teknik platform oluşturulması gibi konulara değinecekler.

Konsey toplantıları sonunda, bakanlar, geri iade edilen yabancı terör unsurlarının ceza adaleti yönünde atılacak bir sonraki adımları ve olası önlemleri tartışacaklar.