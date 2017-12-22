AB 2030 İklim Hedefleri Üzerinde Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmek için 2030 yılı iklim hedefleri üzerinde anlaştı. Paris İklim Anlaşması, sera gazı salımının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi hedefliyor.

AB, sera gazı salımını, emisyon faaliyeti tasarısı dahilinde olmayan sektörlerde 2030’a kadar 2005 seviyesiyle karşılaştırıldığında yüzde 30 oranında azaltacak ve her ülke için özel hedefler belirleyecek.

Taşımacılık, tarım, inşaat, atık gibi sektörleri içeren anlaşma, sera gazı emisyonunu 1990 seviyesi ile karşılaştırıldığında yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

Anlaşmanın kanun haline gelmesi için önce resmen onaylanması gerekiyor. AB ülkeleri bu hafta başında da yenilenebilir enerji üretimi ve bu enerjinin taşımacılıkta kullanılması konusunda hedefler belirlemişti.

Paris İklim Anlaşması, insanın neden olduğu iklim değişikliğini sınırlandırmayı böylece küresel ısınmayı iki derecenin altında tutmayı hedefliyor.

Voa