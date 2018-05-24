Türkiye’ye AB bütçesinden sığınmacılar için 2 milyar euro

AB Komisyonu mülteci anlaşması kapsamında Türkiye’ye yapılacak 3 milyar euroluk ikinci yardımın büyük kısmını Avrupa Birliği bütçesinden finanse etmek istiyor.

Avrupa Birliği mülteci anlaşması kapsamında Türkiye’ye üç milyar euroluk ikinci ödemeyi yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu ödemenin ne şekilde finanse edileceğine ilişkin açıklamada bulundu. Komisyonun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günter Oethinger, Brüksel’de yaptığı açıklamada 2018 ve 2019 senesi içinde AB’nin “iki milyar euroya” kadar ödeme yapacağını, bir milyar euroluk bölümün ise üye ülkelerin bütçelerinden karşılanacağını ifade etti.

Ancak mülteci yardımlarının finansmanı konusunda üye devletler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Komisyon bir milyar euronun AB bütçesinden, kalan 2 milyar euronun ise üye ülkelerin bütçesinden karşılanmasını önermiş, ancak bu öneri üyeler tarafından kabul edilmemişti.

Almanya ve Fransa yardımın bütünüyle bütçeden karşılanmasını talep etmiş, İtalya ise buna karşı çıkmıştı. İtalyan hükümeti itirazına Libya’dan gerçekleşen göçe ilişkin politikaları finanse edebilmek için AB bütçesinde yeterli kaynak kalmayacak olmamasını gerekçe göstermişti.

Komisyon’un önerisinin kabul edilebilmesi için tüm AB üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor. Hükümet kurma çabalarının sürdüğü İtalya varılan uzlaşma hakkında nihaî kararını açıklamayan tek ülke.

Türkiye’ye yapılacak olan ikinci 3 milyar euroluk ek yardım 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının bir parçası. Türkiye anlaşma kapsamında Yunan adalarına ulaşan mültecilerin Türkiye’ye iadesini kabul etmeyi ve göçmen kaçakçılığına karşı gereken önlemleri almayı taahhüt etmiş, AB Komisyonu da karşılığında 2017 sonuna kadar 3 milyar euro ödeme yapmıştı.

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AB, 2019 yılında Türkiye’deki sığınmacı programına 1.5 milyar euro ayıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağında, gelirleri 166 milyar, harcamaları ise 149 milyar euro olarak belirlerken, taslakta Türkiye’deki sığınmacı programına 1.5 milyar euro ayrılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı. Taslağa göre, AB’nin 2019 yılı bütçesinde gelirler 166 milyar, harcamalar ise 149 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.

Avrupa’nın ekonomik büyümesine katkı sağlamak için toplam 80 milyar euroluk kaynak kullanılacak. Bu kaynağın 12.5 milyarı Ar-Ge programlarına, 2.6 milyarı eğitim programı Erasmus’a, 3.8 milyar eurosu da altyapı desteklerine aktarılacak. AB Uyum Politikası’na 57 milyar ve Ortak Tarım Politikası’na (CAP) 60 milyar euro sağlanacak.

TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACI PROGRAMINA 1.5 MİLYAR EURO KAYNAK

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik destek programına 1.5 milyar euro kaynak verilecek.

İngiltere, birlikten ayrılacak olmasına rağmen 2020 yılına kadar önceden vermiş olduğu bütçe taahhütlerini yerine getirecek.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardın dan gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Dw-Dpa-Sputnik