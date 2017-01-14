78 eski elçiden başkanlık uyarısı

EMEKLİ büyükelçiler, başkanlık sistemi getiren Anayasa Değişiklik Teklifi konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında Şükrü Elekdağ, Korkmaz Haktanır ve Faruk Loğoğlu gibi müsteşarlar ile Mustafa Akşin ve Candemir Önhon gibi duayenlerin de olduğu 78 emekli büyükelçi, teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitireceğini belirtti. Emekli büyükelçilerin ‘Dışişleri Bakanlığı Emekli Mensupları’ imzasını taşıyan açıklamasında şöyle denildi:

‘CUMHURİYET NİTELİĞİNİ YİTİRECEKTİR’

“Çok zor bir coğrafyada, her zaman sorunlarla uğraşmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçileri, diplomatları olarak gerek duyduğumuz gücü bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünya devletleri nezdinde büyük bir saygınlık kazandıran demokratik, laik ve hukuk devleti nitelikleri verdi. Bunun bilincinde olarak, TBMM’nde görüşülmekte olan anayasa değişiklik teklifinin siyasetin temel kuralları ve demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir yaklaşımla, ulusun oyuna sunulacak olmasına rağmen, Olağanüstü Hal nedeniyle, asgari ölçüde bile olsa tartışılarak ulusun bilgilendirilmesine izin vermeyen bir ortamda, Anayasa’nın amir oylama hükümleri dahil yasalar göz ardı edilerek görüşülmekte ve oylanmakta olduğunu büyük bir endişe ile izliyoruz. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitirecektir. Böyle bir gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’ni, terör, ekonomik sıkıntılar ve savaş tehdidi altında bulunduğu bir dönemde, daha da ayrıştırarak, içeride ve dışarıda çok ciddi badirelerin içine atacağını görüyor ve bundan derin endişe duyuyoruz.”

Bildiriye imza atan emekli büyükelçilerin listesi şöyle:

1. Büyükelçi (E) Ömer Şahinkaya

2. Büyükelçi (E) Uğur Ergun

3. Büyükeçi (E) Naci Akıncı

4. Büyükelçi (E) Yusuf Buluç

5. Büyükelçi (E) Ömür Orhun

6. Başkonsolos (E) Engin Ansay

7. Büyükelçi (E) Fazlı Keşmir

8. Büyükelçi (E) Yalım Eralp

9. Büyükelçi (E) Ömer Ersun

10. Büyükelçi (E) Hüseyin Pazarcı

11. Başkonsolos (E) Betin Yiğit

12. Büyükelçi (E) Ahmet Banguoğlu

13. Büyükelçi (E) Ümit Pamir

14. Büyükelçi (E) Nuri Yıldırım

15. Büyükelçi (E) Sencar Özsoy

16. Büyükelçi (E) Korkmaz Haktanır

17. Büyükelçi (E) Aydan Karahan

18. Büyükelçi (E) Erdinç Erdün

19. Büyükelçi (E) Murat Bilhan

20. Büykelçi (E) Süha Noyan

21. Büyükelçi (E) Sumru Noyan

22. Büyükelçi (E) Duray Polat

23. Büyükelçi (E) Türkekul Kurttekin

24. Büyükelçi (E) Ender Arat

25. Büyükelçi (E) Ergün Pelit

26. Büyükelçi (E) Tugay Uluçevik

27. Büyükelçi (E) Pulat Tacar

28. Büyükelçi (E) Candemir Önhon

29. Büyükelçi (E) Önder Alaybeyi

30. Büyükelçi (E) Şule Soysal

31. Büyükelçi (E) Tuluy Tanç

32. Büyükelçi (E) Ertuğrul Kumcuoğlu

33. Büyükelçi (E) Hilal Başkal

34. Büyükelçi (E) Selahattin Alpar

35. Büyükelçi (E) Dicle Kopuz

36. Büyükelçi (E) Celalettin Kart

37. Büyükelçi (E) Faruk Loğoğlu

38. Büyükelçi (E) Necati Utkan

39. Büyükelçi (E) Fırat topçuoğlu

40. Büyükelçi (E) Veka İnal

41. Büyükelçi (E) Çınar Aldemir

42. Büyükelçi (E) Balkan Kızıldeli

43. Büyükelçi (E) Önder Özar

44. Büyükelçi (E) Erhan Öğüt

45. Başkonsolos (E) Ayşe Esen Öğüt

46. Büyükelçi (E) Osman Korutürk

47. Büyükelçi (E) Aydın Şahinbaş

48. Büyükelçi (E) Nazım Dumlu

49. Büyükelçi (E) Nazım Belger

50. Büyükelçi (E) Bilge Cankorel

51. Büyükelçi (E) Aydın İdil

52. Büyükelçi (E) Mustafa Akşin

53. Büyükelçi (E) Ömer Altuğ

54. Büyükelçi (E) Mehmet Görkay

55. Büyükelçi (E) Burhan Ant

56. Büyükelçi (E) Umur Apaydın

57. Büyükelçi (E) Halil Akıncı

58. Büyükelçi (E) Baki İlkin

59. Büyükelçi (E) Altan Güven

60. Büyükelçi (E) Selçuk İncesu

61. Büyükelçi (E) Üstün Dinçmen

62. Büyükelçi (E) Ünal Ünsal

63. Büyükelçi (E) Orhan Aka

64. Büyükelçi (E) Akın Alptuna

65. Büyükelçi (E) Tansu Okandan

66. Büyükelçi (E) Osman Durak

67. Büyükelçi (E) Ferhat Ataman

68. Başkonsolos (E) Beyza Üntuna

69. Büyükelçi (E) Selah Korutürk

70. Büyükelçi (E) Oğuz Özge

71. Büyükelçi (E Mümin Alanat

72. Büyükelçi (E) Doğan Akdur

73. Büyükelçi (E) Sanlı Topçuoğlu

74. Büyükelçi (E) Müfit Özdeş

75. Büyükelçi (E) Şükrü Elekdağ

76. Büyükelçi (E) Onur Öymen

77. Büyükelçi (E) Süha Umar

78. Büyükelçi (E) Varol Özkoçak

Hürriyet