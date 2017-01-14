78 eski elçiden başkanlık uyarısı
EMEKLİ büyükelçiler, başkanlık sistemi getiren Anayasa Değişiklik Teklifi konusunda uyarıda bulundu.
Aralarında Şükrü Elekdağ, Korkmaz Haktanır ve Faruk Loğoğlu gibi müsteşarlar ile Mustafa Akşin ve Candemir Önhon gibi duayenlerin de olduğu 78 emekli büyükelçi, teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitireceğini belirtti. Emekli büyükelçilerin ‘Dışişleri Bakanlığı Emekli Mensupları’ imzasını taşıyan açıklamasında şöyle denildi:
‘CUMHURİYET NİTELİĞİNİ YİTİRECEKTİR’
“Çok zor bir coğrafyada, her zaman sorunlarla uğraşmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçileri, diplomatları olarak gerek duyduğumuz gücü bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünya devletleri nezdinde büyük bir saygınlık kazandıran demokratik, laik ve hukuk devleti nitelikleri verdi. Bunun bilincinde olarak, TBMM’nde görüşülmekte olan anayasa değişiklik teklifinin siyasetin temel kuralları ve demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir yaklaşımla, ulusun oyuna sunulacak olmasına rağmen, Olağanüstü Hal nedeniyle, asgari ölçüde bile olsa tartışılarak ulusun bilgilendirilmesine izin vermeyen bir ortamda, Anayasa’nın amir oylama hükümleri dahil yasalar göz ardı edilerek görüşülmekte ve oylanmakta olduğunu büyük bir endişe ile izliyoruz. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitirecektir. Böyle bir gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’ni, terör, ekonomik sıkıntılar ve savaş tehdidi altında bulunduğu bir dönemde, daha da ayrıştırarak, içeride ve dışarıda çok ciddi badirelerin içine atacağını görüyor ve bundan derin endişe duyuyoruz.”
Bildiriye imza atan emekli büyükelçilerin listesi şöyle:
1. Büyükelçi (E) Ömer Şahinkaya
2. Büyükelçi (E) Uğur Ergun
3. Büyükeçi (E) Naci Akıncı
4. Büyükelçi (E) Yusuf Buluç
5. Büyükelçi (E) Ömür Orhun
6. Başkonsolos (E) Engin Ansay
7. Büyükelçi (E) Fazlı Keşmir
8. Büyükelçi (E) Yalım Eralp
9. Büyükelçi (E) Ömer Ersun
10. Büyükelçi (E) Hüseyin Pazarcı
11. Başkonsolos (E) Betin Yiğit
12. Büyükelçi (E) Ahmet Banguoğlu
13. Büyükelçi (E) Ümit Pamir
14. Büyükelçi (E) Nuri Yıldırım
15. Büyükelçi (E) Sencar Özsoy
16. Büyükelçi (E) Korkmaz Haktanır
17. Büyükelçi (E) Aydan Karahan
18. Büyükelçi (E) Erdinç Erdün
19. Büyükelçi (E) Murat Bilhan
20. Büykelçi (E) Süha Noyan
21. Büyükelçi (E) Sumru Noyan
22. Büyükelçi (E) Duray Polat
23. Büyükelçi (E) Türkekul Kurttekin
24. Büyükelçi (E) Ender Arat
25. Büyükelçi (E) Ergün Pelit
26. Büyükelçi (E) Tugay Uluçevik
27. Büyükelçi (E) Pulat Tacar
28. Büyükelçi (E) Candemir Önhon
29. Büyükelçi (E) Önder Alaybeyi
30. Büyükelçi (E) Şule Soysal
31. Büyükelçi (E) Tuluy Tanç
32. Büyükelçi (E) Ertuğrul Kumcuoğlu
33. Büyükelçi (E) Hilal Başkal
34. Büyükelçi (E) Selahattin Alpar
35. Büyükelçi (E) Dicle Kopuz
36. Büyükelçi (E) Celalettin Kart
37. Büyükelçi (E) Faruk Loğoğlu
38. Büyükelçi (E) Necati Utkan
39. Büyükelçi (E) Fırat topçuoğlu
40. Büyükelçi (E) Veka İnal
41. Büyükelçi (E) Çınar Aldemir
42. Büyükelçi (E) Balkan Kızıldeli
43. Büyükelçi (E) Önder Özar
44. Büyükelçi (E) Erhan Öğüt
45. Başkonsolos (E) Ayşe Esen Öğüt
46. Büyükelçi (E) Osman Korutürk
47. Büyükelçi (E) Aydın Şahinbaş
48. Büyükelçi (E) Nazım Dumlu
49. Büyükelçi (E) Nazım Belger
50. Büyükelçi (E) Bilge Cankorel
51. Büyükelçi (E) Aydın İdil
52. Büyükelçi (E) Mustafa Akşin
53. Büyükelçi (E) Ömer Altuğ
54. Büyükelçi (E) Mehmet Görkay
55. Büyükelçi (E) Burhan Ant
56. Büyükelçi (E) Umur Apaydın
57. Büyükelçi (E) Halil Akıncı
58. Büyükelçi (E) Baki İlkin
59. Büyükelçi (E) Altan Güven
60. Büyükelçi (E) Selçuk İncesu
61. Büyükelçi (E) Üstün Dinçmen
62. Büyükelçi (E) Ünal Ünsal
63. Büyükelçi (E) Orhan Aka
64. Büyükelçi (E) Akın Alptuna
65. Büyükelçi (E) Tansu Okandan
66. Büyükelçi (E) Osman Durak
67. Büyükelçi (E) Ferhat Ataman
68. Başkonsolos (E) Beyza Üntuna
69. Büyükelçi (E) Selah Korutürk
70. Büyükelçi (E) Oğuz Özge
71. Büyükelçi (E Mümin Alanat
72. Büyükelçi (E) Doğan Akdur
73. Büyükelçi (E) Sanlı Topçuoğlu
74. Büyükelçi (E) Müfit Özdeş
75. Büyükelçi (E) Şükrü Elekdağ
76. Büyükelçi (E) Onur Öymen
77. Büyükelçi (E) Süha Umar
78. Büyükelçi (E) Varol Özkoçak
Hürriyet