Öztürk Yılmaz:TBMM Dışişleri Komisyonu yurt dışı seyahat ve gezilerine dünüştü.Komisyondan istifa ediyorum (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on . CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı" diyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurd CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı" diyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurd Rating: 0
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Öztürk Yılmaz:TBMM Dışişleri Komisyonu yurt dışı seyahat ve gezilerine dünüştü.Komisyondan istifa ediyorum (görüntülü haber)

Haber Tarihi:: 24 Eylül 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı” diyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonunun artık tamamen yurt dışı gezilerine dönüştüğünü, bu komisyonun hiçbir zaman işlevini tam olarak yapamadığını söyledi.

CHP’li Öztürk Yılmaz yaptığı son dakika açıklamasıyla Dışişleri Komisyonu’ndan istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz yaptığı açıklamada, ” Bu parti bir makam partisi değil ideal partisidir. Koltuk partisi, rant partisi değildir.” dedi.

‘İnsanların ciddi anlamda muhalefetsizlikten şikayet’ ettiğini anlatan Yılmaz, partisinin yönetiminde sorumlu olanları da eleştirdi.

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ozturk-yilmaz-istifa-etti-2642803/

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1091944/Ozturk_Yilmaz__Disisleri_Komisyonu_uyeliginden_istifa_etti.html

https://fr-fr.facebook.com/OzturkYilmazCHP/

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