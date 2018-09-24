Öztürk Yılmaz:TBMM Dışişleri Komisyonu yurt dışı seyahat ve gezilerine dünüştü.Komisyondan istifa ediyorum (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on Eyl 24 . CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı" diyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurd CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı" diyerek, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini duyurd Rating: 0