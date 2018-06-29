AB liderler zirvesi sonuç bildirisi…AB göç konusunda uzlaştı: Türkiye’ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek (english)

Avrupa Birliği’nin (AB) liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

Liderlerin 9 saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllülüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

Böylece Avrupa’ya gelen göçmen akımının sınırlandırılması ve mülteci başvurularının değerlendirilmesi için kontrollü merkezlerin kurulması hedefleniyor.

AB dışında da bu merkezlerin kurulması amaçlanacak.

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa’ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için vadedilen yardım paketinin ikinci dilimi olan 3 milyar Euro verilecek.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon Euro aktarılacak.

‘Artık İtalya yalnız değil’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, anlaşmanın açıklanmasının ardından “Artık İtalya yalnız değil” açıklamasında bulundu.

Liderler anlaşmaya varana kadar özellikle İtalya Başbakanı Conte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında katı pazarlıkların yapıldığı biliniyor.

Conte, zirve sonunda göçmen akınını sınırlayacak bir karar alınmaması halinde açıklamayı veto edeceğini söylemişti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44652280

https://www.dw.com/tr/ab-zirvesinde-göç-konusunda-uzlaşma-sağlandı/a-44453096

http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf