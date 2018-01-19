Alman basınında Trump’ın bir yıllık görev süresiyle ilgili değerlendirme…Özgürlüğün bedelini bir kez daha anlıyor ve ona değer vermeyi öğreniyoruz

Momizat

Oca 19

Handelsblatt ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıllık görev süresiyle ilgili şöyle bir değerlendirmeye yer veriyor: "Başkan, hiç kuşkusuz ilk görev yılında Batı'n

Handelsblatt ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıllık görev süresiyle ilgili şöyle bir değerlendirmeye yer veriyor: "Başkan, hiç kuşkusuz ilk görev yılında Batı'n

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