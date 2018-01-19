Alman basınında Trump’ın bir yıllık görev süresiyle ilgili değerlendirme…Özgürlüğün bedelini bir kez daha anlıyor ve ona değer vermeyi öğreniyoruz
Handelsblatt ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıllık görev süresiyle ilgili şöyle bir değerlendirmeye yer veriyor:
“Başkan, hiç kuşkusuz ilk görev yılında Batı’nın ideallerine ve inandırıcılığına büyük zararlar verdi. Trump’ın yükselişi Batı demokrasisinin ne kadar da kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Trump’ın izlediği siyaset her ne kadar endişe verici olsa da direniş güçlerini de uyandırıyor. Trump onyıllardır boş vermişliğe ve kendi kendini haklı çıkarmaya eğilimli olan Batı’nın kendi üzerine düşünmesini de teşvik etmiş oldu. Trump neyin tehlikede olduğunu bize gösterdi. Özgürlüğün bedelini bir kez daha anlıyor ve ona değer vermeyi öğreniyoruz. Onyıllardır bu bize çok değersiz görünüyordu. Trump bunu tekrar yukarılara taşıdı. Her ne kadar niyeti bu olmasa da bu da bir kazanç sayılır.”
Dw