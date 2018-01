Nikolas Papadopoulos Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans davetini kabul etmeye hazırım. AB’nin Türkiye’yle üç yeni müzakere başlığının açmasını kabul etmek büyük bir yanlıştı

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı adayı Nikolas Papadopoulos BM Genel Sekreterinin Kıbrısla ilgili yeni bir konferans davetini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. AB'nin Türkiye'yle üç yeni müzakere başlığının açmasını kabul etmek büyük bir yanlıştı