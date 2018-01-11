Nikolas Papadopoulos Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans davetini kabul etmeye hazırım. AB’nin Türkiye’yle üç yeni müzakere başlığının açmasını kabul etmek büyük bir yanlıştı

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı adayı Nikolas Papadopoulos BM Genel Sekreterinin Kıbrısla ilgili yeni bir konferans davetini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak, önceki konferanslardaki beş taraf kompozisyonunu değiştirmek için uğraşacağını vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansına verdiği demecinde Papadopoulos Kıbrısla ilgi yeni stratejisine değinerek, daha önceki iki Hükümet tarafından verilen “kabul edilemez tavizlerin” geri alınmasını ve çözüm konusunda uzlaşmaz tutumunu değiştirmeyen Ankara’nın bunu yapması için mecbur bırakılmasını sağlayacağını kaydetti.

Ekonomi konusunda Papadopoulos, kredilerin, bir Takipteki Kredileri Yönetim Birimi oluşturulmasıyla tıraşlanması konusunda yaptığı önerisinden söz ederek bu Birimin Avrupa Merkez Bankasının finansmanıyla oluşturulacağını ve çalışmasından bankalar ve kredi alanların yararlanabileceğini belirtti.

Papadopoulos enerji konusunda doğal gazın değerlendirilmesinde yaşanan gecikme nedeniyle Hükümeti eleştirdi ve Kıbrıs’ın en erken zamanda doğal gaz ihracatı yapabilmesi için komşu ülke Mısır’ın sıvılaştırma tesislerinin kullanımında işbirliği yapılması önerisini hatırlattı.

Müzakerelerin yeniden başlamasını nasıl teşvik etmeyi düşündüğü sorusuna Nikolas Papadopoulos yapılacak ilk şeyin yeni tur müzakerelerin başlamasını tartışmak amacıyla BM Genel Sekreteri ile bir görüşme talebinde bulunacağı yanıtı verdi. Ancak son 10 yıldır Kıbrıs hükümetlerinin verdiği “tehlikeli ve kabul edilmez tavizlerin” masada bulunmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

Papadopoulos BM Güvenlik Konseyinin, Genel Sekreterin son raporunu kabul etmemesi yönünde girişimlerini sürdüreceğini çünkü bu raporda Kıbrıs Rum tarafı için olumsuz gelişmelerin yer aldığını ve bunun Kıbrıs sorunu tarihinin en kötü BM Genel Sekreteri raporu olduğunu söyledi.

Bu raporda sadece Kıbrıs Rum tarafının tavizlerinin yer aldığı ve Kıbrıs Türk tarafı tavizlerine yer verilmediğini netleştiren Papadopoulos buna rağmen olumlu tutum sergilediği için Türkiye’nin tebrik edildiğini anımsattı.

Papadopoulos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahip olduğu avantajları ve uluslararası koalisyonları yoluyla Kıbrıs konusundaki tutumunu değiştirmesi için Türkiye’yi mecbur etmeye çalışacağını kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin KKTC’de gerçekleştirilen yaseçimler ve Kıbrıs konusunda Türkiye’nin görüşlerine yakın olan sağ partilerin yükselişini değerlendirmesi istenen Papadopoulos, son sözü Kıbrıslı Türklerin değil Türkiye’nin söyleyeceği konusunda gerçekçi olmamız ve bunu kabul etmemiz gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi konusunda hedefin vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve işsizlik, aşırı borçlanma, insanların büyük bir yüzdesinin hissettiği sosyal ve ekonomik dışlama gibi başlıca ekonomik sorunların göğüslenmesi olduğunu vurgulayan Papadopoulos, “önerilerimiz, orta sınıfın restorasyonu ve Kıbrıs ekonomisinin gelişmesini hedefliyor” dedi.

Kredilerin tıraşlanmasıyla ilgili olarak Papadopoulos takipteki kredilerin yönetimi konusunda oluşturulan Birimin İrlanda, Portekiz, ispanya ve İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesinde başarıyla çalıştığını belirtti.

Bankaların daha az sermaye ihtiyacı olması için bu Birimin tüm bankaların takipteki kredilerini absorbe etmesi için “özel bir teklifimiz var” diye konuşan Papadopoulos, Hükümetin bu Birime katılımıyla kötü kredilerin yönetimi konusunda Bankalar ile bir anlaşma elde edilebileceğine dikkat çekti.

“Diğer ülkelerde de olduğu gibi bir anlaşma imzalanacak ve bu politikanın bir hedefi olacak; kredilerin tıraşlanmasına devam edilmesinde, kredilerin yeniden yapılandırılmasında, garantilerden kurtulma, ana konut ve küçük işletmelerin korunmasında şeffaf kriterler oluşturulacak. Eğer böyle bir Birim kurulmazsa, Kıbrıs ekonomisinin tüm varlıkları toplu olarak satışa çıkarılacak”.

Enerji konusuyla ilgili olarak Papadopoulos, ilk planlara göre doğal gazın 2018 yılından çıkarılması hedeflenirken bunun şimdi 2024 yılına sarkıtılmasından dolayı hükümeti eleştirdi.

“Biz, Mısır ile işbirliği içinde Kıbrıs’ın üç yıl içinde doğal gaz ihraç eden bir ülke haline gelmesini öneriyoruz. Kıbrıs, Aphrodite parselinde bulunan doğal gaz miktarıyla ve bu tür işbirlikleriyle önümüzdeki 17 yıl içinde doğal gazının %90’nu ihraç edebilir ve %10’u ile ülke ihtiyacını karşılayabilir”.

İç konulara da değinen Papadopoulos, kamu hizmetinin daha verimli, daha üretken, ama aynı zamanda yolsuzluk sorunlarını çözebilmesi için kurumlarında ve kamu hizmetlerinde reformların gerekli olduğunu vurguladı.

Uluslararası ve AB ilişkileriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Papadopoulos Türkiye’yi tutumunu değiştirmeye mecbur etmek için AB düzeyinde ileriye doğru tedbirle hareket etmemiz gerektiğini vurguladı. Ve Anastasiades’in Başkanlığı döneminde Türkiye’nin AB’ye katılımı konusunda üç yeni müzakere başlığının açılmasının kabul etmenin büyük bir yanlış olduğuna işaret etti. Buna ek olarak, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Ankara’ya her yıl 17,5 milyar avroluk teklifle yükseltildiğini vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti tam olarak bunun aksini yapmalı. Türkiye’nin AB üyelik sürecine sorunlar yaratarak Ankara’yı Kıbrıs sorunun çözümü konusundaki tutumunu değiştirmeye ve yardımcı olmaya mecbur etmeliyiz”.

Dokuz adayın yer alacağı ve 2018 – 2023 dönemini kapsayacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Ocak’ta gerçekleştirilecek.