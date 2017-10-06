Akıncı’dan Ertuğruloğlu’na:Alınan karar ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır.Ertuğruloğlu:Ayağımıza değil beynimize kurşun sıkan Cumhurbaşkanı’dır

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklaması

“Kıbrıs sorununu ve iki toplumun ilişkilerini etkileyebilecek bu ve benzeri kararların alınmasında Cumhurbaşkanlığı’nın görüşlerinin dikkate alınmaması asla kabul edilebilecek bir durum değildir.”

“Hükümetimizin aldığı bir kararla, yıllardır sürmekte olan bir uygulamayı bugün sonlandırdığını öğrenmiş bulunuyoruz. BM araçları ile KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’e ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınmasını öngören bu kararın ertelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı ile ortak bir toplantıda konunun değerlendirilmesi talebim dikkate alınmamıştır. Maalesef bu konuda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile yaptığım görüşmeler olumlu bir sonuç yaratmamıştır. Bu durumda konu ile ilgili olarak şu hususlara dikkat çekmek isterim:

1-Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm ihtiyacı ortadan kalkmış değildir. Sorun devam ettikçe, çözüm ihtiyacı ve arayışı da sürecektir. Her koşulda bu adada iki toplum arasında barış içinde yaşamanın yollarını bulmak, hepimizin ortak sorumluluğu olmaya devam etmektedir.

2- Bu çerçevede ve özellikle müzakere olmayan bir ortamda, ilişkileri daha da gerginleştirecek davranışlardan kaçınmak gerekir. 2003’te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975’teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir.

3- 2003’te kapıların karşılıklı geçişlere açılmasından sonra, KKTC’de adına artık “mahsur” denebilecek insanların olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle 1975’te yapılan 3. Viyana Antlaşması’nın yorumlanmasında Rum tarafı ve BM ile yeni bir anlayış geliştirmek için uzlaşma aramak yanlış değildir. Ne var ki böylesi bir uzlaşma sağlanmadan tek taraflı bir kararla var olan bir uygulamayı ortadan kaldırmak da doğru değildir.

4- Kıbrıs sorunu bağlamında tüm ilgili çevreler Kıbrıs Türk tarafının süreçteki yapıcı yaklaşımlarını takdirle karşılamaktayken, bu tür kararlar kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır. Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkını hor gören, küçümseyen, azınlık olarak tanımlayan çağdışı yaklaşımları giderek tırmanmaktadır. Tüm bunları uluslararası kamuoyuna anlatmak yerine Kıbrıs Türk halkını zora sokacak davranışlara gerek yoktur. Üstelik BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunun resmileşmesinin beklendiği bu günlerde böylesi bir davranış, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı konumuna zarar vermekten öte bir işe yaramayacaktır.

5- Bu kararların alınmasında girişimin Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’ndan geldiği anlaşılmaktadır. Sayın Bakanı’n bu ve benzeri konulardaki tavırları öteden beri bilinmektedir. Son yaptığı açıklamalarla Doğru Akdeniz’de şiddete de başvurulabileceğini ve Rumlar adına araştırma yapan gemilerin vurulabileceğini de dünyaya ilan etmiştir. Sayın Dışişleri Bakanı bu tavırlarıyla tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir.

6- Kıbrıs sorununu ve iki toplumun ilişkilerini etkileyebilecek bu ve benzeri kararların alınmasında Cumhurbaşkanlığı’nın görüşlerinin dikkate alınmaması asla kabul edilebilecek bir durum değildir.

Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı

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Ertuğruloğlu: “Ayağımıza değil beynimize kurşun sıkan Cumhurbaşkanı’dır”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine yönelik eleştirilerine “Ayağımıza değil, beynimize kurşun sıkan, Kıbrıslı Türklerin beynine kurşun sıkan sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanı…” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ertuğruloğlu, İsviçre’deki müzakerelerde harita sunarken hükümeti dikkate almadığını öne sürdüğü Cumhurbaşkanı’nın şimdi hükümetin kendini dinlemediğini söyleme hakkı olmadığını savundu.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda 50 yıldır sürdürülen müzakerelerle bir sonuca varılmayacağını kaydederek, “50 senelik bu süreçte hiçbir beklentim olmadı. Bunu her zaman dile getirdim. Bu süreçle Kıbrıs’ta anlaşma sağlanması mümkün değil. İsteyen istediği yalanı söylesin” dedi.

Müzakere sürecinin başarısızlığının kanıtlandığını söyleyen, müzakereleri, “maskaralık” olarak niteleyen Ertuğruloğlu, “Bu süreci canlı tutma siyaseti güdenler Kıbrıs Türk halkına en büyük haksızlığı yapıyor. Bundan sonra yeni şeyler konuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bugün bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusundaki açıklamalarını eleştirenlere yanıt veren Ertuğruloğlu, “Bildiğimiz senaryolar gündemde; Tahsin Ertuğruloğlu’nu yıpratma, onunla alay etme, ona hakaret etme, savunduğu tezleri anlamsız kılma senaryoları” diye konuştu.

“BEYNİMİZE KURŞUN SIKAN…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisiyle ilgili açıklamalarına işaret eden Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkını zora sokan, telafisi mümkün olmayan hatalar yapan, Cumhurbaşkanı’nın kendisinden başkası değil. Sayın Akıncı, açıklamalarımı ‘ayağımıza kurşun sıkma olarak’ değerlendirmiş. Ayağa değil, beynimize kurşun sıkan, Kıbrıslı Türklerin beynine kurşun sıkan sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanı…” ifadelerini kullandı.

“BEN HADDİMİ BİLİRİM”

Müzakereler dışında 5-6 seçenekten bahsettiğini, KKTC’yi tanıtma yoluna çıkılması gerektiğini defalarca ifade ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Bunların benim kişisel görüşlerim olduğunu, hükümetin, bakanlığımın görüşleri olmadığını her zaman söyledim. Şimdi beni kendi görüşlerimi Kıbrıs Türk halkının görüşü gibi yansıtmakla eleştiriyorlar. Kıbrıs Türk halkının neyi tercih edeceğini günü geldiğinde referandumla oraya çıkar. Ben haddimi bilirim” dedi.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini de ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Çözüm istediğimizi kanıtlayacağız diye her türlü kırmızı çizgimizi beyazlaştırmak iyi niyet değil teslimiyettir. Devletimize sahip çıkmalıyız” dedi.

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