AB Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi, Tarım ve Enerji Bölüm Başkanı Gargya:Türkiye çok çekici ve vazgeçilmez

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin, Türkiye’yi siyasi denetim altına alma kararına karşın, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi, Tarım ve Enerji Bölüm Başkanı Balazs Gargya Türkiye’nin vazgeçilmezliğini gözler önüne serdi.

Gargya, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Ankara’da düzenlenen ‘AB Enerji Birliği Çerçevesinden Türkiye Enerji Güvenliği ve Yönetişim Risklerinin Değerlendirilmesi’ konferansında yaptığı konuşmada, AB’nin dış kaynaklı enerjiye bağımlı bir birlik olduğunu belirterek, Türkiye’nin enerji konusundaki kararlarının, AB’nin politikalarına da etki ettiğini kaydetti. Bu nedenle AB ile Türkiye’nin enerji politikaları birbirine çok yakın olması gerektiğinin altını çizen Gargya, “Türkiye yatırım bağlamında çok çekici bir piyasa. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için de aynı şey söz konusu. AB ve Türkiye enerji alanında birlikte çalıştıklarında çok şey kazanabilir. Güney gaz koridorunu düşündüğümüz zaman bu tip projeler yeni ve orijinal enerji arzı sağlıyor. Hazar kaynakları Ortadoğu ve doğu Akdeniz kaynakları bunların başında geliyor” diye konuştu.

ORTAK ÇIKAR OLACAKTIR

TANAP’ın aynı zamanda Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olmasına da katkıda bulunacağını kaydeden Gargya, “Türkiye yatırım bağlamında çok çekici bir piyasa. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için de aynı şey söz konusu. Enerji piyasalarının birbiriyle bağlanması ve entegrasyonu konusunda çok büyük çalışmalar yapılabilir. AB ve Türkiye arasında daha iyi doğalgaz bağlantıları hepimizin çıkarına olacaktır” dedi.

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