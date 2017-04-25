AKPM, Türkiye’yi siyasi denetim sürecine aldı.Ankara’dan AKPM’ye tepki: Terör örgütlerine hizmet eder (english)

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri için kritik bir karar alındı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’ndaki “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye’nin “2004’te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı” onaylandı. Karar 45 ret, 113 kabul, 12 çekimser oyla alındı.

Türkiye’ye 35 maddeden oluşan önerilerde bulunulan AKPM’nin bu kararı ile, Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. AKPM’de onaylanan karar ile, Türkiye ile iş birliğinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor ve Türkiye’de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.

Avrupa’da insan hakları destekleme kuruluşu Avrupa Konseyi’nin yürütme kolu olan AKPM’de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor. AKPM’nin kuruluş amacı “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü desteklemek” olarak tanımlanıyor.

SİYASİ DENETİM SÜRECİNDE OLAN ÜLKELER

Siyasi denetim sürecine tâbi bulunan diğer ülkeler, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Sırbistan ve Ukrayna.

TÜRKİYE’NİN İTİRAZI: KARAR TASARISI HATALARLA DOLU

Rapora dair AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın kaleme aldığı itiraz bildirisinde ise raporun ve karar tasarısının hatalarla dolu olduğu, Türkiye’ye karşı ayrımcı bir yaklaşımın sergilendiği ve tasarının kabulü halinde AKPM’nin Türk kamuoyu nazarında değerini kaybedeceği vurgulandı.

AKPM’nin Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinde yanında olması gerektiğini kaydeden Küçükcan, ülke olarak FETÖ, PKK ve IŞİD başta olmak üzere sayısız terör örgütüyle mücadele edildiğini ve getirilen uygulamaların bu tehditlere karşı olduğunu belirtti.

AKP VE HDP’LİLER YARIŞTI

AKPM’deki oylama öncesinde Denetim Komitesi’nin raporuna AKP ve HDP’liler değişiklik önergesi vermede birbiriyle yarıştı. Toplam 62 değişiklik önergesi verilirken, çok sayıda milletvekili de konuşma için başvurdu.

AKP’lilerin verdiği önergelerde öncelikle denetleme sürecine alınmasına yönelik paragrafların silinmesi istendi. Kabul görmesi beklenmeyen bu önerinin yanı sıra ikinci önemli talep ise Türkiye ile ilgili denetleme sürecinin 2018’e ertelenmesi oldu.

Sunulan önergede “Asemble , 2018 Nisan oturumunda Türkiye tarafından bu karardaki tavsiyelere yönelik atılan adımları, denetleme sürecini yeniden açmak da dahil değerlendirecektir” denildi.

Böylece Türk heyeti 1 yıl daha süre istedi

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye’yi yeniden denetime aldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis (AKPM), Türkiye’nin 2004 yılında çıkartıldığı denetim sürecine yeniden alınmasına karar verdi. Böylece Türkiye, denetimden çıkartıldıktan sonra geri alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Salı günkü oturumunda 45’e karşı 113 oyla Türkiye’nin denetim sürecine yeniden alınmasına karar verdi. Türkiye, 2004 yılında denetim sürecinden çıkartılmıştı. Bugünkü kararla birlikte denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Kararda ayrıca, Türkiye’ye yönelik 35 maddeden oluşan tavsiyeler de yer alıyor. AKPM ile Türkiye arasındaki iş birliğinin sürmesi için bu tavsiyelerin yerine getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Avrupa’da insan hakları destekleme kuruluşu Avrupa Konseyi’nin yürütme kolu olan AKPM’de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor.

AKPM’nin kuruluş amacı “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü desteklemek” olarak tanımlanıyor.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’ın sözcüsü Daniel Höltgen, AKPM’deki oylama sonrası Twitter hesabına, “Türkiye, Avrupa Konseyi’nde kalacak. Ancak idam cezası olmadığı sürece” diye yazdı.

AKPM’de Salı günü “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu bir oturum yapıldı.

Oturumda, AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Önce dün toplanan denetim komitesinde ele alınan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor. Raporda, Türkiye’de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.

Denetim Komitesi, Mart ayında yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de “demokratik kurumların işleyişinde ciddi bozulmalar” olduğu gerekçesiyle denetim sürecine alınması çağrısı yapmıştı.

AKP’li üyeler raporun taraflı olduğu görüşünde

AKPM’de gerçekleşen Türkiye oturumunda çok sayıda parlamenter söz aldı.

Tartışmalarda Türkiye’nin denetim sürecine alınmasını savunanlar Türkiye’de insan haklarının çiğnendiğini ve otoriter bir rejim kurulduğunu, bu nedenle Avrupa Konseyi’nin prensiplerinin uygulanmadığını savundu.

Türkiye’nin denetim sürecine alınmasına karşı çıkanlar da Türkiye’de insan haklarının çiğnendiğini ve otoriter bir rejim kurulduğunu savunsa da, denetimin Türkiye ile diyalogu koparabileceğini ve Rusya’nın yaptığı gibi Türkiye’nin de AKPM’den çekilebileceği gerekçesiyle denetim sürecinin başlatılmaması gerektiğini belirtti.

AKPM’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyeleri de Türkiye’nin “terörle mücadele” kapsamında önlemler alması gerektiğini savunarak, hazırlanan raporun taraflı olduğu eleştirisini yöneltti.

Avrupa Demokratlar ve Liberaller Grubu’ndan AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “Terörist gruplar Türkiye’deki gelişmelerden rahatsız oldu ve saldırdı. Türkiye buna rağmen istikrarı ile ekonomik gelişmesini muhafaza etti. Bu raporda taraflı bakış olduğunu düşünüyorum. Referandumun uluslararası standartların gerisinde kaldığı iddiaları kabul edilemez” dedi.

Referandum gözetmeni olarak Türkiye’ye gönderilen kişilerin “terör örgütü sempatizanı” olduğunu söyleyen Esayan’a ise diğer katılımcılar tepki gösterdi.

Avrupa Halk Partisi Grubu’ndan AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli de raporun yanlı olduğunu öne sürdü ve güneydoğudaki eylemlerden dolayı yürütülen soruşturmalara yönelik insan hakları ihlalleri iddialarını ise “mesnetsizliğin ötesinde” olarak tanımladı.

Avrupa Halk Partisi Grubu’ndan AKP Milletvekili Talip Küçükcan da, “Eğer DAEŞ (Irak Şam İslam Devleti – IŞİD) veya başka bir örgüt sizin şehirlerinize saldırsa siz de çeşitli önlemler alırdınız. Eğer parlamentonuza saldırılırsa güçlü önlemler alırdınız. Türkiye’de yaptığımız bu, hukuka uygundur” diye konuştu.

AKP’li siyasetçilerin savundukları görüşler yönünde raporda teklif ettikleri değişiklikler ise yapılan oylamalar sonucu reddedildi.

Küçükcan oylama öncesinde yaptığı açıklamada ise raporun ve karar tasarının hatalarla dolu olduğunu öne sürerek, AKPM’nin Türkiye’nin “terörle mücadelesine” destek vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

HDP’li üye: Muhalefet artık sivil eliyle yok ediliyor

Birleşik Avrupa Solu üyesi Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) siyasetçi Filiz Kerestecioğlu, Türkiye’deki hükümeti eleştirenlerin hedef gösterildiklerini vurguladı.

Kerestecioğlu, “Eskiden muhalefeti yok etme politikası askeri darbelerle uygulanıyordu, şimdi sivillerin ellerinde OHAL altında KHK’larla gerçekleşiyor. Bugün çoğunluğun hakimiyeti demokrasi olarak gösteriliyor ama demokraside özgür basın, ifade özgürlüğü, sivil toplum, güçler ayrılığı olur” dedi.

Diğer ülkelerden gelen temsilciler ise idam cezasının geri getirilmesine dönük kaygılarını dile getirdi.

Sosyalist Grup üyesi Rene Rouquet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik saldırgan ifadeler kullandığını, idam cezasını geri getirmek istediğini söyleyerek “Bu şartlarda denetim sürecinin başlatılması yapabileceklerimizin asgarisidir” ifadelerini kullandı.

Fransız sosyalist siyasetçi Josette Durrieu ise Türkiye’de laikliğin azaldığını savunurken, Avrupa Halk Partisi Grubu’ndan Fransız siyasetçi Nicola Duranton da Erdoğan’ın Avrupa Konseyi heyetini terör örgütlerinin desteklemekle suçlamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İngiliz siyasetçi Lord Richard Balfe ise “Türkiye’deki siyasetçiler nasıl bir Türkiye olmak istiyoruz sorusuna yanıt bulmalı” dedi.

Meclis’teki Azerbaycanlı siyasetçiler ise Türkiye’nin denetime alınmaması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bu bir siyasi operasyon

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, AKPM kararını “siyasi operasyon” olarak tanımladı.

Gedikli, Twitter üzerinden attığı mesajda, “AKPM Türkiye’yi tekrar denetime alma kararı hiçbir gerekçesi ve ANLAMI olmayan siyasi operasyondur! Asıl denetime ihtiyacı olanın AB ülkeleri olduğunu,tehtidkar,suç içeren,faşizan söylemlerinden görüyoruz!HUKUK VE İNSAN HAKLARI kavramları AB yüzünden can çekişiyor!” dedi.

NTV’ye konuşan Türk yetkililer, Türkiye aleyhinde bir raporun kabul edilmesinin Türkiye’in Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin de bundan etkilenebileceğini söyledi.

AB, Türkiye ile müzakereleri başlatmak için Avrupa Konseyi’nin denetim sürecinden çıkmasını şart koşmuştu.

Türkiye’nin tekrardan denetime alınması, ülkenin Kopenhag Kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda soru işaretleri oluşturma ihtimali taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu açıkça bir siyasi operasyondur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, oylama ile ilgili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bütün bizim bu iş birliği çabalarımıza rağmen bazı maksatlı çevrelerce ülkemize karşı birtakım siyasi girişimlerin yapıldığını da görüyoruz. Bugün ve yarın devam eden müzakerelerde AKPM Genel Kurulunda ‘yeniden denetime alınma’ konusunun belli çevreler tarafından gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu açıkça bir siyasi operasyondur” demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Ne Türkiye’deki objektif gerçeklerle ne Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile ilişkisinin geçmişine baktığınızda, bunun izah edilebilir, meşrulaştırılabilir, gerekçelendirilebilir hiçbir temeli söz konusu değildir.”

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Türkiye yeniden AKPM denetiminde

AKPM, Türkiye’nin yeniden siyasi ve hukuki ‘denetim sürecine’ dahil edilmesini kararlaştırdı. Kurum, gerekçe olarak Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini gösterdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) salı günkü oturumunda Türkiye’yi yeniden siyasi ve hukuki denetim mekanizmasına dahil etme kararı aldı. Meclisin denetim grubu, karara gerekçe olarak Türkiye’deki 16 Nisan referandumunu ve ülkede devam eden olağanüstü hal durumunu gösterdi.

Türkiye ile ilgili oylama öncesinde hazırlanan “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” başlıklı rapor ve karar tasarısında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL altında alınan önlemler nedeniyle demokratik kurumların işleyişinin “ciddi anlamda” bozulduğu savunuluyor.

Türkiye raportörü Marianne Mikko cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten anayasa değişikliğinin “temel ve ortak demokrasi anlayışıyla örtüşmediğini” belirtti. Mikko denetim sürecinin bir “cezalandırma” amacı gütmediğini, Türkiye ile diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın sözcüsü Daniel Holtgen, Twitter’dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne üyeliğinin devam edeceğini, ancak idam cezasına yer olmadığını söyledi.

Türk Dışişleri’nden açıklama

AKPM kararına Türkiye’den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada kararı kınarken, “kararın izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle” alındığını ifade etti.

Bakanlık aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden birisi olan Türkiye’nin, yurt içi ve yurt dışında karşı karşıya bulunduğu tehditlere dikkat çekti. Açıklamada “denetim kararı Türkiye’nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de göz ardı etmiştir” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli Twitter’dan yaptığı açıklamada AKPM’nin denetim kararını “siyasi operasyon” olarak niteleyerek “hukuk ve insan hakları kavramlarının AB yüzünden can çekiştiğini” savundu.

Basın mensuplarına durumu değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik AKPM’nin “Adil olmayan haksız, yanlış bir karar” aldığını söyledi ve “alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok” şeklinde konuştu.

Kararın önemi

Salı günkü AKPM oturumunda karar 45’e karşı 113 oyla alındı. Avrupa Birliği şemsiyesinin dışında olan Avrupa Konseyi, 1949 yılında kuruluşundan bu yana üye ülkelerdeki demokratik değerler ve insan haklarının korunması için faaliyet gösteriyor.

Her ne kadar AB mekanizmalarının dışında çalışmalarına devam etse de, kurumun raporları, Türkiye gibi AB ile üyelik müzakereleri yürüten ülkeler için önem taşıyor.

Türkiye’nin AB ile üyelik müzakereleri çerçevesinde 2000’li yılların başında yerine getirdiği Kopenhag siyasi kriterleri doğrultusunda 2004 yılında denetim mekanizması sonlandırılmıştı.

Bu karar aynı zamanda ilk kez bir Avrupa Konseyi üyesinin tekrar denetim sürecine alınması anlamına geliyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri kararın ertesinde AB ile müzakerelerin askıya alınmasının çok daha yakın olduğunu belirtti.

Bu kararla birlikte Türkiye, içinde Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna’nın bulunduğu demokrasi ligine gerilemiş oldu.

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Avrupa’dan Sert Türkiye Kararı: ‘Siyasi Denetim Sürecine Dönüş’

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Genel Kurulu, Türkiye’nin Avrupa Konseyi içinde siyasi denetim sürecine geri dönmesini öngören “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” raporunu ve karar tasarısını kabul etti. Genel Kurul’da yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından tasarı, 45’e karşı 113 oyla kabul edildi, 12 üye de çekimser kaldı. Bu kararla Türkiye, demokratik ülkeler kümesinden düşerek, 2004 yılı öncesindeki denetim sürecine geri dönmüş oldu.

AKPM’nin Strasbourg’daki Genel Kurulu’nda yapılan Bahar oturumlarında ele alınan rapor üzerine ilk sözü Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen aldı. Her iki raportör de, “Türkiye’de bir süredir devam eden anti demokratik uygulamaların Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminden sonra arttığını, darbeye yanıt olarak getirilen OHAL uygulaması çerçevesinde özellikle KHK’lar ile yargı denetiminden uzak kararlar alındığını, muhalif gazetecilerin cezaevine konulduğunu” dile getirdiler.

“Denetim demek cezalandırmak demek değil”

Raportörler, “Referandum sürecinde ise eşit bir kampanya süreci yaşanmadığını, muhalefetin bastırıldığını, YSK’nın mühürsüz oyları kabul ettiğini ve sonuçta az farkla evet oylarının kazandığını” öne sürdüler. Özellikle idam cezasının yeniden tartışmaya açıldığını vurgulayan raportörler, “Bu kabul edilecek bir durum değil. Ama Türkiye ile ilişkiler kesilmemeli, işbirliğimiz daha da güçlenmeli. Bunun için denetim sürecine geçilmesini öneriyoruz. Denetim Komisyonu’nun 7 değişiklik önerisini ve taslak karar metnimizi onaylamanızı diliyoruz. Denetim demek cezalandırmak demek değil. Daha fazla işbirliği, daha kapsamlı ilişki, Türk makamlarla kapsamlı konuları görüşmek demek. Bunun da bilinmesini istiyoruz” dediler.

Muhafazakar ve Hristiyan Demokrat Grup’tan destek sesleri

Genel Kurul’daki görüşmelerde, Türkiye raportörlerinin sunumunun ardından, gruplar adına söz alındı. Muhafazakar Grup (EC) temsilcisi Nigel Evans, “Tamam endişelerimiz var ama çok büyük bir dikkatle yaklaşalım. Türkiye ile ilişkilerimizde yapıcı olmalıyız. Türkiye’yi idam cezasını getirmekten caydırmalıyız. Dolayısıyla önerim şu. Denetime almayalım ama yakın çalışalım” dedi.

Hristiyan Demokrat Grup (EPP) sözcüsü Zsolt Nemeth de, daha önce Rusya’nın da denetim sürecine geri gönderildiğini ve bunun Konsey ve Rusya ilişkilerine hiçbir katkı yapmadığına dikkat çekerek, EPP grubunda ortak bir karar çıksa da görüş ayrılıklarının yaşandığını belirtti. Nemeth, “Denetim sürecine geri alınması yerine, mevcut durum yani ‘post monitoring’ süreci devam etmeli. Bu süreci devam ettirmeyi bir şarta bağlayalım. Örneğin siyasi suçluların serbest bırakılması ve idam cezasını getirmezse biz de yolumuza devam ederiz. Ama şimdi neden Türkiye’yi yaftalayalım. Tehlikenin farkında mıyız? Ben anlamıyorum, bu tehlikeyi görmeyenleri anlamıyorum. Konsey’in Türkiye ile jeopolitik ilişkisi var, Türkiye ve AB’nin stratejik ilişkisi var. Bu karar kimsenin işine yaramaz” dedi.

Kabul cephesi: “Denetim sürecine gidilmeli”

Ancak Liberal Demokrat Birlik Grubu (ALDE) sözcüsü Martin Poliacik, Birleşik Sol Grup (UEL) temsilcisi Nikolaj Villumsen ve Sosyalist Grup (SOC) sözcüsü Stefan Schennach, siyasi denetim sürecine geçilmesini istediler.

Poliaçik, “Ben bir öğretmen olarak çok endişeliyim. Binlerce öğretmen adil yargılanma olmadan görevden alındı. Referandum öncesi dengesiz ve eşitsiz bir durum söz konusu idi. İdam cezasını geri getiren bir ülke bu Genel Kurul’un bir parçası olarak bu camiaya mensup olamaz. Türkiye bölgedeki istikrar için çok önemli, bu camianın üyesi olarak kalmalı, çünkü insan haklarının en yüksek savunulduğu yer burasıdır” dedi.

Villumsen, “Türk hükumeti muhalefeti ciddi bir şekilde baskı altına aldı. Bu demokratik standartlarla bağdaşmamaktadır. Erdoğan AGİT ve AK gözlemcilerinin raporuna ‘Yerinizi haddinizi bilin’ yanıtı verdi. Biz böylesine bir hakareti saldırıyı kabul etmeli miyiz ? Bence karar çok net. Bizim Türk halkına yardımcı olmamız lazım. Türk halkı her kesimden gözlerini dikmiş bize bakıyor. Onları hayal kırıklığına uğratamayız. Tam denetim sürecine geçmeliyiz” görüşlerini dile getirdi.

Sosyalist Grup adına konuşan Stefan Schennach da, “İtalyan gazeteci dün tahliye edildi. Ama Alman gazeteci Deniz Yücel halen cezaevinde. Sırbistan, Gürcistan, Moldova denetim sürecinde. Türkiye ise denetim sonrası süreçte. Bugün Türkiye’deki durum çok ciddi düzeyde. Çünkü 100 bin kişi kamu hizmetinden men edildi. 150 gazeteci tutuklandı. Buna itiraz hakları yok. Referandum süreci adil değildi. Yüzde 49 hayır diyenler muazzam bir baskı altında tutuldular. Biz denetim sürecinin yeniden başlatılmasını istiyoruz” dedi.

“Türkiye’nin zor dönemde yaşadıkları anlaşılmadı”

Genel Kurul’da konuşan AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan ise, Türkiye’nin çok zor bir darbe ve çok yönlü terör saldırılarının hedefi olduğu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “AKPM ve Avrupa Konseyi Türkiye üzerindeki etkisini sürdürmek istiyorsa yapıcı adımlar atmalıdır. Türkiye için denetim sürecinin tekrar açılması bu yönde bir adım olmayacaktır. Bu ilişkilere zarar verecek bir adım olacaktır. Türkiye Avrupa’nın bir parçası olmaya devam etmelidir ve edecektir” dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından değişiklik önergeleri tek tek okunarak oylandı. Ak Parti milletvekilleri Markar Eseyan, Mehmet Kasım Gülpınar ve Şaban Dişli’nin raporun ertelenmesi, denetim sürecine geçilmemesi ya da Türkiye’ye süre verilmesi gibi pek çok değişiklik içeren önergeleri kabul görmedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yerel saatle 13.00 civarında yapılan oylamada 113 AKPM üyesinin oylarıyla Türkiye’nin yeniden denetim sürecine geri dönmesini öngören rapor ve karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye 2004 yılı öncesine döndü

Avrupa Konseyi 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasının ardından Sovyet Rusya’dan ayrılan ülkelerin demokratikleşme sürecini hızlandırmak ve katkı sunmak için denetim mekanizmasını başlattı. Türkiye de 1996 yılında eski bir üye olduğu halde bu listeye alındı. Ancak 2004 yılında demokratikleşme alanında atılan önemli adımlar sayesinde Türkiye “denetim süreci”nden “post-monitoring/denetim sonrası” ülkeler arasına alındı. Ancak son gelişmeler, OHAL uygulamaları ve terörle mücadele çerçevesinde alınan kararlar, yargı bağımsızlığını zedeleyen uygulamalar, referandumda muhalefete eşit kampanya hakkı tanınmaması ile çok sayıda gazetecinin gözaltına alınması gibi gerekçelerle AKPM Türkiye’yi demokratik ülkeler kümesinden düşürdü.

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Ankara’dan AKPM’ye tepki: Terör örgütlerine hizmet eder

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye’yi yeniden denetim sürecine alan kararına ilişkin olarak “Bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz” tepkisini gösterdi. AB Bakanı Ömer Çelik ise alınan kararın Türkiye gerçekliği ile bir alakasının bulunmadığını ileri sürerek, kararı tarihi bir hata olarak niteledi.

AKPM’nin Türkiye’yi siyasi denetim sürecine almasının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan ilk tepki geldi. “Bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur” denen açıklamada “Bu karar, başta FETÖ olmak üzere, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir. Bu durum Türkiye’yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun 25 Nisan 2017 tarihli oturumunda, 2004 yılından bu yana denetim sonrası diyalog sürecinde bulunan ülkemizin yeniden denetime alınması kararı verilmiştir. AKPM’de, izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz.

Ülkemiz PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi en kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmektedir. Anayasal düzenini ve ulusun varlığını hedef alan tehlikelere karşı, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak, gerekli ve orantılı tedbirler almaktadır. Bu bir devletin en temel ödevi ve meşru hakkıdır.

Türkiye’nin bir yandan 3,2 milyondan fazla mülteciye kucak açarken ve hain terör örgütleriyle mücadele ederken, aynı zamanda tüm Avrupa’nın ve yakın çevresinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı unutulmamalıdır. AKPM’deki parlamenterlerin Türkiye’nin Avrupa’nın istikrar ve güvenliğine yaptığı bu katkıları görmezden gelen bu kararı esasen Avrupa’nın üzerinde yükseldiği ortak ve demokratik değerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun basiretsiz bir tutumu yansıtmaktadır.

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olarak çağdaş Avrupa ideallerinin ve değerlerinin savunucusu ülkemizin AKPM’deki maksatlı çevrelerin ayak oyunuyla denetime alınması, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM’ye yakışmamıştır. Bu maksatlı çevrelerin Türkiye karşıtlığında, günümüz Avrupasında şiddete varan şekilde yayılan yabancı düşmanlığı ve islamofobiye karşı ülkemizin adeta tek başına mücadele vermesi ve mazlumun yanında yer alması da önemli yer tutmaktadır. Sözkonusu çevrelerin etkisi, esasen, ülkemizdeki halkoylamasını gözlemlemeye gönderilen AKPM üyelerinin bazılarının terör örgütü sempatizanlarından seçilmesinde de görülmüştü.Denetime alma kararı bu ard niyetli grupların yeni bir oyunudur. İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını körükleyen popülist yaklaşımların etkisinde, dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur. Bu karar, başta FETÖ olmak üzere, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir.

Türkiye AKPM’de bu kararı alan Parlamenterleri öncelikle aklı selime, ardından ilkeli bir tutum benimseyerek dünyanın ortak belası olan terör tehditiyle mücadele etmek üzere müşterek tedbirler almaya, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi sorunlarıyla samimi şekilde mücadele etmeye, iltica ve göç yönetimi konularında insan haklarını gözeten sorumlu bir duruş sergilemeye davet eder.

Denetim kararı Türkiye’nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de gözardı etmiştir. Bu durum Türkiye’yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır.

AKPM’nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: ALINAN KARAR TARİHİ BİR HATADIR

AB Bakanı Ömer Çelik ise AKPM’nin Türkiye’yi siyasi denetime alma kararına ilişkin, “O kadar şaşırtıcı şeyler var ki işkencenin Türkiye’de olduğundan, Çin’den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, Türkiye’de tek adamlık rejimi olduğundan şimdiye kadar duyduğumuz tek yönlü kara propagandaların orada maalesef tartışma gündemi olması çok üzücü. Türkiye gibi büyük bir ülke değerlendirilirken bu derece bir katılım ile bu konunun ele alınması da son derece yanlış. Adil olmayan haksız, yanlış bir karar. Alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok. Türk demokrasisine karşı hakkaniyetli olamayan bir yaklaşım ürettiler. Ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getirmek yerine, dışlayıcı bir tutum sergilediklerini gösteriyor. AP, AKPM için de tarihi bir hatadır” dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi siyasi denetime alma kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tartışmaların hiçbiri Türkiye’nin gerçekleri ile örtüşmüyor. O kadar şaşırtıcı şeyler var ki işkencenin Türkiye’de olduğundan, Çin’den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, Türkiye’de tek adamlık rejimi olduğundan şimdiye kadar duyduğumuz tek yönlü kara propagandaların orada maalesef tartışma gündemi olması çok üzücü.

ADİL OLMAYAN HAKSIZ, YANLIŞ BİR KARAR

Bu karar alınırken doğru değerlendirmeler de yapıldı. Türkiye’nin orada dostları da var. Türkiye’nin Avrupa’nın ir parçası olduğunu şimdiye kadar Avrupa’nın gelişmesine, şekillenmesine büyük katkıları olduğunu söyleyen üyeler de oldu. Şaşırtıcı olan bir şey de şu; AKPM gibi bir kurulda bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Türkiye gibi büyük bir ülke değerlendirilirken bu derece bir katılım ile bu konunun ele alınması da son derece yanlış. Adil olmayan haksız, yanlış bir karar. Alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok. Son derece yanlış buluyoruz.”

“TÜRK DEMOKRASİSİNE KARŞI HAKKANİYETLİ OLAMAYAN BİR YAKLAŞIM ÜRETTİLER”

Çelik, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminden sonra en doğru değerlendirmelerden bir tanesini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland yaptı. ‘Bu darbe girişimi bir Avrupa ülkesinde, Avrupa demokrasisine karşı olmuştur’ diye. Arkasından Türkiye, bütün dünyanın vicdanını temsil eden bir İnsan hakları sahiplenmesi içinde 3.2 milyon mülteciyi barındırıyor. Burada PKK, DEAŞ terör örgütü, PYD gibi pek çok terör örgütü ile mücadele ediyor kendi güvenliğini sağlamak için bu aynı zamanda Avrupa’nın da güvenliğini sağlıyor. Böyle bir ülkenin takdir edilmesi, teşekkür edilmesi lazımdı. Türkiye ile nasıl bir dayanışma içerisinde olabiliriz denmesi gerekirdi. Kısır döngü. Türk demokrasisine karşı hakkaniyetli olamayan bir yaklaşım ürettiler” diye konuştu.

“BEKLENTİMİZ ŞU; SAYIN JAGLAND’IN YAKLAŞIMINA UYGUN BİR ŞEKİLDE DOĞRU İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI ÜRETMELERİDİR”

Mülteci anlaşmasına ilişkin bir soruya Çelik şu yanıtı verdi: “Burada iki tane konu var. Türkiye bu insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Biz Ege’de onlar bu insani sorumluluklarını yerine getirmezlerse Ege’de bu işbirliği mekanizmasını zayıflatırız dediğimizde insan hayatı ile ilgili bir şantaj içinde bulunmuyoruz. Tam tersine insan hayatı ile ilgili Türkiye olarak 3 milyon mülteciyi barındırarak bütün dünyanın gözü önünde bu vicdani sorumluluğu temsil ediyoruz. Beklentimiz şu; sayın Jagland’ın yaklaşımına uygun bir şekilde doğru işbirliği mekanizmaları üretmeleridir. Türkiye gibi güçlü bir demokrasiyi bu kadar terör örgütü ile mücadele ederken bu kurumlar AP, AKPM olsun bunlar demokrasiye sahip çıkması gereken, politik kurumlar. Bunların politik işbirliği üretmesi lazım. Bunun yerine sadece tink tak kuruluşu gibi dışlayıcı, ötekileştirici bir takım politika üretmeleri kimsenin faydasına olmaz.

AP, AKPM İÇİN DE TARİHİ BİR HATADIR

Bu kadar zor koşullarda özgürlük, güvenlik dengesini güçlü bir şekilde koruyan bir ülke ile dayanışma üretilmesi gerekirdi. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede güçlü bir dayanışma gösterilmesi gerekirdi. İnsan hakları konusunda bu kadar mülteci barındırarak bütün dünyanın yapamadığını yapan bir ülkeye çok daha yüksek bir sesle teşekkür edilmesi gerekirdi. Şimdi yapılan şeyler, bu zor koşullardan demokrasimize, ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getirmek yerine, dışlayıcı bir tutum sergilediklerini gösteriyor. AP, AKPM için de tarihi bir hatadır. “

BOSTANCI: HUKUK DEVLETİ OLMA KONUSUNDA EKSİKLİKLER OLABİLİR AMA…

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise katıldığı CNN Türk yayınında, “Bu karar kesinlikle yanlış, haksız, hasmane bir karardır” dedi. Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin hususlar gerekçe gösteriliyor. Türkiye son derecede ilerleme sağlamış bir ülkedir. Hukuk devleti olma konusunda eksiklikler olabilir, ama bu hasmane bir tavır. Türkiye’yi tanımamaktan kaynaklanan bir süreç. Bu ülkede darbe girişimi yaşandığında, o gün bu ülkeler Türkiye’nin yanında olmadılar. “Bekleyelim bakalım ne olacak” dediler. Terör örgütlerine karşı devlet harekete geçmiş, bu her devletin yapması gereken bir şey. Darbe girişiminin ardından OHAL’e girilmiş, KHK’larla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda yargılamalar yapılıyor. Şimdi bunları gerekçe göstererek böyle bir karar alınması kesinlikle nesnel olmayan, kesinlikle hasmane bir siyasi anlayışın kararıdır.”

Karar için:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23665&lang=en

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