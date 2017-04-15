Rumların gündeminde müzakereler yok…Enerji Bakanı Lakkotripis,MEB ile ilgili hedefimize emin adımlarla yürüyoruz

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, üçüncü tur ruhsat ihalelerinin tamamlanmasıyla, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili koydukları hedefe dair önemli bir adım atmış olduklarını söyledi.

Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan söyleşisinde Lakkotripis, daha önce de söylediği gibi, şu andaki önceliklerinin MEB içerisinde araştırma yapmak ve hidrokarbon yataklarıyla ilgili daha net bir görüntü elde etmek olduğunu kaydetti.

Habere göre Lakkotripis, 2017 yılı içerisinde 3 sondaj yapılacağını; 2018’de ise diğer parsellerde keşif çalışması yapılacağını, 11. parselde yapılacak sondaj sonucunun sonbaharda, diğerlerinin ise 2017 sonu veya 2018 başında çıkacağını belirtti.

Lakkotripis, MEB’deki enerji perspektifleriyle ilgili, gerek Güney Kıbrıs’ın menfaatleri, gerekse ABD’nin Doğu Akdeniz’deki menfaatleri bağlamında, ABD Dışişleri Bakanlığı ile sıkı işbirliği içerisinde olmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, Türkiye’ye doğalgaz borusu döşenmesiyle ilgili açıklamasına dair bir soru üzerine, enerjiyle ilgili iki gerçekçi seçenek bulunduğunu ve bunların; East Med boru hattı ile Mısır’a döşenecek boru hattı olduğunu söyleyen Lakkotripis, sıvılaştırılmış doğalgazın da bu seçenekler arasına eklenmesini umut ettiklerini kaydetti.

Lakkotripis, AB’nin de, teknik ve mali açıdan uygunluğun sağlanması halinde, boru hattı maliyetini karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

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