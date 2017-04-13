Rum lider Anastasiadis:Haziran’a kadar çözüm mümkün değil.Kışkırtıcı açıklamalara sessiz kalmaya mecbur değilim

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Kimse, müzakerelere katılıyor olmamızı, kararlılığımızı ve iyi niyetimizi yanlış yorumlamamalı. Birinci ve öncelikli kaygım, Kıbrıs Rum toplumunu koruyacak bir çözümdür” dedi.

Alithia’nın haberine göre Anastasiadis Paskalya yortusu dolayısıyla RMMO birliklerini ziyareti sırasında “Birinci ve öncelikli kaygım elbette, Kıbrıs’ın bütün sakinlerinin endişelerine cevap verecek ve müzakerelerde temsil ettiğim toplumu, yani Kıbrıslı Rumları koruyacak, geleceğini güvenceye alacak, varlığını tehlikeye sokmayacak bir çözümdür” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin Kıbrıs Türk toplumuna saygı duyduklarını söyleyen Anastaiadis “Aynı şekilde onların da bizim kaygı ve endişelerimize saygı duymalarını istiyoruz, bunu ister arabulucu olsun ister Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisi; herkes anlamalı” dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs halkının değil üçüncü tarafların çıkarına hizmet edecek çözümün bir manası olmayacağı mesajını da verdi ve “soruna uzlaşı ile çözüm bulma arzumuzun da sınırları var” dedi, “federasyona ve siyasi eşitliğe saygı iki toplumdan birinin, herkesin kaderini de belirleyecek aşırı imtiyazı olması gerektiği anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye’nin kendi vatandaşları için istediği 4 özgürlüğü kabul etmesinin istenmesi de mantıklı değildir” diyen Anastasiadis “Herhangi bir tarafın talepte bulunmasına vesile olacak açıklamalar” yapmak istemediğini söyledi.

“ÖTEKİ TARAF DA YENİDEN BİRLEŞMEYİ NE TEHDİTLE NE DE ŞANTAJLA BAŞARABİLECEĞİMİZİ ANLAMALI”

Anastasiadis, kulağına gelenlere şartlar ve ön şartlar koyarak cevap verdiğine işaret etti “Ancak kimse müzakerelerdeki varlığımızı, kararlılığımızı ve iyi niyetimizi yanlış yorumlamamalı. Öteki tarafın da, arzu edileni, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federasyona dönüşmesiyle yeniden birleşmeyi ne tehditle ne de şantajla başarabileceğimizi da anlaması gerek” dedi.

Simerini haberi “Sondajlar, Tehditlere Rağmen Kararlaştırıldığı Gibi…

Başkan Anastasiadis, Haziran’dan Önce Nihai Çözüm İsteyen Akıncı’nın Şantajlarına Cevap Verirken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Haklarının Müzakere Konusu Olmadığını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN EGEMENLİK HAKLARI MÜZAKERE KONUSU DEĞİL”

Gazete Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları müzakere konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğiyle alakalı herhangi bir şeyin müzakere masasına konulmasını kabul etmedim, etmeyeceğim” dediğine işaret ederek bu sözünün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Salı günkü açıklamasına cevap olduğunu yazdı.

Habere göre “Akıncı’nın, BM’nin hakemliği veya arabuluculuğuyla ilgili söylediklerini reddeden” Anastasiadis “anlaşmazlıkların çözümü için uygun mekanizma bulunması için, hayati öneme sahip konularda, yardım ve görüş istenebilir” dedi.

“HAZİRAN’A KADAR ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hazirana kadar çözüm söylemini “gerçekçi bulup bulmadığı” sorulduğunda “böyle bir şeyin mümkün olmadığını” ima ederek “Sorun yaratmak veya gereksiz yere iki ay kaybettiren bir çatışma mantığına girmek istemiyorum. Hepimizin birçok konuda hassasiyeti var. Bunun ötesinde bir şey söylemek istemiyorum ama çözüm önerirken müzakerelerin ertelenmesini istemezsin, özellikle de sebep önemsizken” ifadesini kullandı.

RMMO askerlerine hitabında “Sorunların aşıldığı ve vatanın dirileceği günün gelmesini diliyorum. Çünkü diriliş her zaman cefadan sonra gelir” diyen Anastasiadis, RMMO askerlerinin mükemmel eğitiminden, göreve hazır olmasından ve komandoların cesaretinden gurur duyduğunu söyledi.

Anastasiadis “Daha çağdaş, daha iyi olmanız için, dilemekle birlikte, herhangi bir entrikayı dahi göğüslemeye hazır olmanız için ekonomik gücümüz çerçevesinde, insani olanakların elverdiği her şeyi yapacağız.”

Fileleftheros haberi “Egemenlik Hakları Müzakere Konusu Değildir” başlığı altında özetledi.

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Anastasiadis: “Kışkırtıcı açıklamalara sessiz kalmaya mecbur değilim”

Rum tarafının, Paskalya yortusu dolayısıyla Mağusa Sur İçindeki Ay. Yeorgios İkserinos kilisesinde yarın “Büyük Cuma ayini” gerçekleştirme talebine, KKTC makamlarının olumsuz yanıt vermesi, bugünkü gazetelere de haber oldu.

Alithia gazetesi “Ay. Yeorgios İkserino’da Büyük Cuma Ayini Yapılmasına Kesin Hayır” başlıklı haberinde, 3 yılın ardından kilisede yarın ayin yapılmayacağını ve bu gelişmenin ardından, arzu eden Rumların, Dipkarpaz’daki Agios Sinesios kilisesinde yarın yapılacak olan ayine katılmaya davet edildiklerini yazdı.

Ayinin yapılmayacağı haberini, “Mağusa- Şehrimiz” isimli örgütün de yayımladığı basın bülteniyle teyit ettiğini yazan gazete, örgütün, kendilerine olan destek ve çabalarından ötürü Kıbrıslı Türklere teşekkür ettiğini de aktardı.

ANASTASİADİS

Gazeteye göre ayinin yapılmayacak olmasını yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, bunu ve bazı diğer konuları, geçtiğimiz Salı günkü liderler görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi.

“Bir yandan Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) atıfta bulunup, aynı zamanda da Kıbrıslı Rumların duygularını kışkırtacak başka önlemler almanın yeterli olmadığını” öne süren Anastasiadis, devamla Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın kısa zaman önce Meclis’te “7 bin 200 kişiye vatandaşlık verildiği” şeklindeki sözlerini de yorumladı.

“Bunun, bugüne kadar vardıkları her türlü anlaşmanın ötesinde olduğunu” öne süren Anastasiadis, “dolayısıyla, aramızda bir güven ortamı meydana getirmek istiyorsak, tahriklere son verilmesi gerekir” ifadesini kullandı.

“Kararları başkalarının aldığını ve kendilerinin de bunları etkileyemeyeceğini söylemenin yeterli olmadığını” da savunan Rum lider, “Rum Meclisinin de kararlar aldığını ve talep edilen şeyin, hatayı düzeltmek için kendisinin yasadışı bir şekilde buna müdahale etmesi olduğunu” iddia etti.

Bunu sürdürmek istemediğini ve niyetin olumsuz bir ortam meydana getirilmesi olmadığını söyleyen Anastasiadis, aynı zamanda kışkırtıcı açıklamaları da sessiz kalarak izlemeye mecbur olmadığını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Akıncı Zayıf Halka- İşgal Lideri Sahte Hükümetin Seyircisi” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “KKTC hükümetinin faaliyet ve isteklerinin seyircisi olduğunu, çünkü gelişmeleri etkileme konusunda güçsüz olduğunun ispatlandığını” iddia etti.

“Kıbrıslı Rumların Mağusa’daki kilisede ayin yapmasına izin verilmemesinin, siyasi açıdan Akıncı’nın eksiklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini” iddia eden gazete, “Akıncı’nın yaklaşık 10 gün önce Rum lider Anastasiadis’le görüşmesinde, kendisinden iki toplum arasındaki GYÖ’lerin uygulanmasını istediğini” ileri sürdü.

Gazete, Anastasiadis’in ayin konusunu Salı günkü görüşmede gündeme getirdiğini, ancak herhangi bir yanıt almadığını ekledi.

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