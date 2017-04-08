Eleni Theocharous,Enosis yasasının iptal edilmesi nedeniyle sosyal medyada ulusal yas ilan etti

Güney Kıbrıs Federal çözüm karşıtı Dayanışma Hareketi Partisi’nin Genel Başkanı Eleni Theocharous Rum Meclisi’nin bugünkü oturumunda Enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi nedeniyle sosyal medyada ulusal yas ilan etti.

Rum Meclisi’nin enosis referandumunun okullarda kutlanması yönünde 10 Şubat’ta aldığı kararı nedeniyle Kıbrıs’ta Yunan bayraklarının yarıya indiğini yazan Eleni Theocharous “Bugün Yunan bayrakları yarına indi” dedi. Eleni Theoharus, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada enosisin okullarda anılması yasasının Elam’ı kullanan bazı kişiler tarafından bilinçli olarak sunulduğunu söylemişti.

Theoharus, ELAM’ın başka bir parti tarafından kullanıldığını belirterek, enosis kararı olmasaydı bu çevrelerin müzakere masasının dağılması için başka bahaneler yaratacaklarını söylemişti. Enosis Plebisiti kararına da değinen Theoharus, bu tuzağı kuranların sonuçlarını doğru hesaplayamadıklarını kaydederek, yasayı ‘içeriksiz’ olarak nitelendirdi. Yasanın bazı kişiler tarafından bilinçli olarak sunulduğunu ileri süren Theoharus, ELAM’ın başka bir parti tarafından kullanıldığını ima etmişti. Teoharus daha önce, koşulların uygun olması durumunda, 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

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