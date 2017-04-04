Tusk’dan Türkiye’ye ‘sığınmacı anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getir’ çağrısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Türkiye’ye yaptığı çağrıda, sığınmacı anlaşmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini istedi.

Sofya’da açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB’nin sığınmacı anlaşmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğine işaret ederek, “Biz AB ile Türkiye arasında imzalanmış olan sığınmacı anlaşmasının tam olarak uygulanması konusu ile meşgulüz” diye konuştu. Tusk, AB’nin yasadışı göç yollarının tamamen kapatılması konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

Tusk, AB’nin dış sınırı konumundaki Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun kontrol altında olduğuna dikkat çekerek,”Sınırlarımızı nasıl koruyacağımız konusunda Bulgaristan en iyi örnektir” vurgulamasını yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Tusk ile temasları sırasında yaptığı açıklamada, “Avrupalıların güvenliği konusu Bulgaristan’ın Türkiye ile olan sınırında başlar” ifadesini kullandı.

Avrupa sınır güvenlik teşkilatı Frontex’in bir sözcüsü Alman haber ajansına yaptığı açıklamada ise Bulgaristan’ın sınırını koruma önlemlerinin yanı sıra Frontex’e bağlı 95 memurun da bu ülkede görev yaptığını söyledi.

AB, Bulgaristan sınırının güvenliği için geçen iki buçuk yıl içinde 160 milyon Euro’luk maddi destek sağlamıştı. Resmi verilere göre, Mart ayı başı itibarıyla AB’nin en yoksul ülkesi konumundaki Bulgaristan’da 4 bin 500 kadar mülteci ve göçmen bulunuyordu.

Dw-Dpa