Kasoulides:Güven Artırıcı Önlemlerin herhangi bir tarafa siyasi avantaj sağlamaması gerekir

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Güven Artırıcı Önlemlerin (GAÖ) uygulanmasını destekleyen kişiler, Kıbrıs’taki herhangi bir tarafa siyasi avantaj sağlamaması amacıyla önlemler sunma konusunda siyasi irade göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kasoulides, GAÖ’nin siyasi seviyede bir oldubitti durum yaratması durumunda, güven artırıcı önlem olmaktan kalktığını da açıkladı.

Kıbrıslı Bakan, mobil telefon bağlantısı konusuna örnek olarak atıfta bulunarak, bunun herhangi bir taraf için siyasi bir avantaj sağlamadığını ve bunun için uygulanması gereken bir önlem olduğunu belirtti.

Kıbrıs, yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem Başkanlığı çerçevesinde 3-4 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da Demokrasi konusunda kültürlerarası 5. Atölye Çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Atölye, Venedik Komisyonu ve Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak olarak organize ediliyor.

Atölye çerçevesinde açıklamada bulunan Bakan, Türk tarafının bunları reddederek Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini kabul etmemesinin nedenlerini anlamadığını söyledi.

Kasoulides, “Türk tarafı bunları anlamıyor gibi görünemez.” dedi ve bunun adanın kuzeyinden güneye geçişler ve ateşkes hattı statüsü konusunda da geçerli olduğunu söyledi.

Bu konularda Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinde değişiklik olmadığını “çok iyi bilmektedirler” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı, “aynı şekilde Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türk liderliğine gelmesinden bu yana Kıbrıs Türk tarafının görüşlerinde de değişiklik olmadı” dedi.