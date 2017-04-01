AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri Brexit müzakereleriyle ilgili atılacak adım konusunda ortak bir strateji belirleyecek
AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderleri 10 Nisan’da İspanya’da biraraya geliyor.
Madrid’e yapılacak zirveye İtalya,Fransa,Portekiz Yunanistan,Kıbrıs ve Malta katılacak.
Madrid’deki d’El Pardo sarayında yapılacak zirvede Brexit müzakerelerinde izlenecek strateji konusunda görüş alışverişinde bulunulacak AB üyesi Akdeniz ülkeleri Brexit ve mülteci krizi konusunda ortak bir pozisyon oluşturmaya çalışacaklar.
Güney Avrupa ülkeleri daha önce Atina ve Lizbon’da biraraya gelmişlerdi.