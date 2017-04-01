AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri Brexit müzakereleriyle ilgili atılacak adım konusunda ortak bir strateji belirleyecek Reviewed by Momizat on Nis 01 . AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderleri 10 Nisan’da İspanya’da biraraya geliyor. Madrid’e yapılacak zirveye İtalya,Fransa,Portekiz Yunanistan,Kıbrıs ve Malta k AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderleri 10 Nisan’da İspanya’da biraraya geliyor. Madrid’e yapılacak zirveye İtalya,Fransa,Portekiz Yunanistan,Kıbrıs ve Malta k Rating: 0