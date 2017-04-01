Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Zenon: Avrupa vatandaşlarının endişelerini gidermek için çalışmalı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi Alexandros Zenon, Avrupa vatandaşların çok yönlü güvenlik endişelerini gidermek için acilen çalışması gerektiğini, Kıbrıs gibi küçük ülkeler için büyük bir demokratik aileye ait olduğunu hissetmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Lefkoşa`da Roma Anlaşması`nın imzalanmasının 60. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Zenon, siyasi, kültürel, ekonomik ve vb. yönlerden Kıbrıslıların her zaman Avrupa`yı beklediğini söyledi.

Zenon şöyle konuştu:

“AB`ne katılmak bizim ortak özlü değer ve ideallerimize inancın doruk noktası, aynı zamanda her Kıbrıslı için çok büyük önem arz eden, en azından bölünmüş ve yarısı işgal edilmiş bir ülke olma bağlamında, uluslararası düzen güvenlik ve hukukun üstünlüğü için artan bir duyguydu.”

“Kıbrıs birliğe üye bir ülke olarak birliğinin güçlendirilmesi ve genişlemesi yönünde öncelikli ve aktif katkıda bulunma rolü üstlenmiştir. Özellikle eşsiz bakış noktamızın olduğu alanlarda Avrupa projesi ve katma değer sağlamaya devam ediyoruz.”

“Doğu Akdeniz`deki komşularımızla iyi ilişkilerle ve AB`yle, örneğin Kıbrıs ve Yunanistan`ın Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Filistin ile kurduğu üçlü işbirliği mekanizmalarıyla Kıbrıs bu ülkelerle büyük işbirliğini hızlandırmayı sürdürüyor.”

Konuşmasında AB`nin vatandaşlarına sunduğu birçok faydadan da söz eden, yıllar içerisinde Avrupa`nın ikinci evleri haline geldiğini kaydeden Alexandros Zenon, Kıbrıs`ta daha fazla konuşulmaya başlanan “dört özgürlüklerin bugün bir milyar Avrupalı için güçlük yaşam olduğuna dikkati çekti.

Brexit`le ilgili olarak Birleşik Krallığın Avrupa Birliği`ni terk etme kararlarının kendileri için hayalkırıklığı olduğunu, Brexit`in herkese ders olması gerektiğini vurgulayan Zenon, “Vatandaşlarımızın çok yönlü endişelerini gidermek için bütün üye ülkelerin yararına olacak birliğin güvenliğine yönelik çalışmaları kolaylaştırmamız gerekmektedir. Uzun vadeli ekonomik istikrar ve refahın sağlanması için daha fazla şeyler yapmamız gerekmektedir” dedi.

Alexandros Zenon, Avrupa Birliği`nin kendi nesillerini daha iyiye doğru değiştirdiğini ifade etti ve “Bunun güçlü kalabilmeyi ve bunu bizi takip edecek herkes için yapabilmeyi sağlamak görevimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.