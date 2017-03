Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rex Tillerson’ın Ankara temasları…Financial Times:Tillerson Türkiye ile tansiyonu düşüremedi Reviewed by Momizat on Mar 31 . İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğ İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltmakta başarısız olduğ Rating: 0