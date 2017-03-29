Nicos Anastasiades:Çabamız Kıbrıs Türk tarafının Şubat’ta barış müzakerelerini terk etmesiyle ortaya çıkan krizi aşmaktır

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Pazar akşamı gerçekleşecek yemekte Güven Yaratıcı Tedbirler`in görüşülmesi amaçlanıyorsa o zaman faydalı bir diyalog başlatılması çabalarının `akıbetinin kötü` olabileceğine dikkati çekti.

Anastasiades, Salı günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kıbrıs Başpiskoposu II. Chrysostomos`un da katıldığı, Lefkoşa`da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Akıncı`nın geçen Şubat`tan bu yana iki toplum liderini ilk kez bir araya getirecek akşam yemeğinde `Güven Yaratıcı Tedbirlerin öncelikle görüşülmesi gerektiği` şeklindeki sözlerini yorumladı.

Cumhurbaşkanı, çabalarının Kıbrıs Türk tarafının geçen Şubat`ta barış müzakerelerini terk etmesiyle ortaya çıkan krizi aşmak olduğunu bildirdi.

Nicos Anastasiades, “Pazar günü `sosyal bir etkinlik` olarak nitelenen akşam yemeğiyle nasıl ilerleyebileceğimize karar verme fırsatımız olacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“Eğer hedef veya amaç Güven Yaratıcı Tedbirleri görüşmekse, sanırım faydalı bir diyaloğa nihayet başlamak için gerekli koşulları oluşturmaya çalışanların çabalarının akıbeti kötü olacaktır”.

“Akşam yemeğindeki görüşmenin, Ankara`nın bölgede Türk sondajı için yayımladığı bir dizi denizcilik mesajı veya Navtex`le, Türkiye hariç hiçbir ülke tarafından tanınmayan, KKTC’nin tek yanlı olarak 1983`te ilan ettiği yıldönümleriyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde mi yoğunlaşacağını merak ediyorum.”

“Kıbrıs Rum tarafının krizin ele alınmasını serinkanlılıkla ve ihtiyatla, tarafsızca değerlendirmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk toplumu liderinin, kendi deyimiyle, Türkiye`nin müdahalesinin kurbanları olan kendilerinin benzeri hatta daha fazla hassasiyetleri olduğunu anlamaları gerektiğini” belirtti. Diğer tarafın provokatif eylemlerini gözardı ederek 67 yıl önce yaşanan tarihi olaya basit bir atıfta bulunmanın kriz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.